許毓仁「沒投票不代表反對」滅火失敗　網狂酸：用缺席來挺同





▲許毓仁未出席投票。（圖／翻攝自國會頻道）

政治中心／綜合報導

立法院會5日處理攸關同婚的《司法院釋字第748號解釋施行法草案》逕付二讀案，過去力挺同志的國民黨立委許毓仁竟未出席投票，引起外界關注。對此，許毓仁在臉書上解釋，「沒去投票並不代表反對」，卻無法滅火，遭到許多網友批評「呵呵，假掰就假掰，廢話那麼多」。

今年40歲的許毓仁，曾參與過好幾次性別運動遊行與集會，還於2018彩虹大遊行中獲得同運領袖呂欣潔的邀請，站上前導車，因此被視為國民黨內少數的挺同立委，也讓不少同運人士對國民黨改觀。

▲國民黨立委許毓仁曾獲得同運領袖呂欣潔的邀請，站上同志遊行的前導車。（圖／翻攝自許毓仁臉書粉專）

但在2018九合一大選綁公投落幕，反同方「下一代幸福盟」提出的第10、11、12案以高票通過後，許毓仁1月6日被臉書粉絲團「肯腦濕的人生相談室」爆出，計畫要凍結「學生輔導及性別平等教育」2077萬4000元預算的提案單中，底下提案人和連署人出現許毓仁簽名。

許毓仁此舉引起許多挺同網友批評，「不裝了喔？」對此，許毓仁回應，「凍結的目的並非是要減少行政部門的預算，而是對行政部門目前處理問題的狀況還有進步空間，要藉此督促行政部門加速問題的解決或是計畫的研擬。在行政部門作出專案或書面報告，預算自然能夠解凍，不會影響行政部門的公務運作。」

▲許毓仁被網友爆料，提案凍結性平教育預算。（圖／翻攝自肯腦濕的人生相談室臉書粉專）

許毓仁說，這次提案凍結教育部的預算，「無非還是希望教育部能夠提供資料與概況說明，甚至去了解是否有我能夠幫上忙的地方。我和次長也約本週一就此案進行討論，等到教育部明天提供充分資料及說明後後，自然會放行預算，不是拖遲教育部推行性平教育進度的想法，同時也並未放棄我過去以來堅守的道路。」

不過許毓仁的說法並未獲得網友諒解，反而讓更多網友質疑「看不懂你的邏輯！不知道殺人有沒有犯法，所以先殺人試試看？」、「請說中文好嗎？」、「性平學校不教，給外面的怪叔叔教嗎？」

▲同婚法草案逕付二讀，朝野表決攻防。（圖／記者屠惠剛攝）

事隔近2個月，到了立法院處理《司法院釋字第748號解釋施行法草案》的時刻，許毓仁卻沒有出席投票，讓挺同網友再對許毓仁大感失望，跑到臉書上大酸「委員很忙齁，用缺席來挺同？」、「如果您真的如此支持，為何關鍵時刻選擇缺席？為何不堅持下去出來表態？」、「#尋找許毓仁」、「毓仁早安，今早睡過頭了嗎？」

針對為什麼沒去投票，許毓仁在5日下午回應，「沒去投票並不代表反對」，今天表決「逕付二讀」，黨內意見紛歧，今早黨團大會雙方僵持不下，有委員提議「程序杯葛」，針對逕付二讀案投下反對票，並且要求黨團作出一致決議。自己也有發言，認為黨團立場從頭到尾都開放，不應該在此刻改變…但是部分委員仍認為進去投票應是一致立場，不應有差異立場，並且動員投票，「在這個情況下我決定不出席投票」。

▲網友批評許毓仁。（圖／翻攝自許毓仁臉書粉專）

許毓仁說，「但是沒有投票並不代表反對，今天表決的是逕付二讀而非法案內容本身，今天逕付二讀預料中，政院版的專法有三點缺失：包含跨國同婚，收養，姻親關係等…接下來的攻防才是重要的，在黨團協商的時候逐條辯論，我會提修正動議，那才是真正的戰場，到時候誰是真的支持同婚出席和為同志權益發聲，才能見真章。」

「實質爭取同志權益，跨國同婚」許毓仁提到，雖然蘇貞昌覺得「相愛的人應該都要在一起」，但專法裡卻未制定相關規定，明顯是立法缺失。目前台灣人僅能與其他25個已通過同性婚姻之國家建立同性婚姻的關係。他呼籲院長，「既然相愛的人應該都要在一起，就不應該要有區別。」對於大陸、香港、澳門跨國伴侶，希望部長也能夠用相同的標準來制定。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

許毓仁認為，相愛的人可以組成家庭是社會多元與包容的展現，因此強烈要求蘇貞昌應該在院版同婚專法進入協商時，明確處理並開放跨國婚姻保障，對此，外交部長吳釗燮也表態，現在的院版專法確實有疏漏的地方，對方也承諾外交部會針對跨國婚研擬相關配套。

許毓仁強調，「我期盼蘇院長與吳部長能夠說到做到，希望在專法協商時，我能看到跨國同志婚姻在台灣出現一道浪漫的曙光。」並且hashtag「#愛無分國籍」、「#相愛的人應該要在一起」。

但從許毓仁臉書底下的留言來看，挺同網友並未對此息怒，仍批評「欸那之前提案刪性平教育預算的是您嗎？」、「沒去婚禮不代表不想娶你、沒去上班不代表不想要這份工作、沒照顧小孩不代表不負責任、沒唸書不代表不想畢業」、「您真的很努力了，這次奧斯卡沒頒給您真的是台灣乃至於世界的一大損失」、「許大委員還敢說相愛的人應該在一起，請問作為立法委員，你所做的就只是用念力支持嗎？」連網路評論家溫朗東也質疑「沒罵你騙票垃圾不代表你不是」。

▼網友批評許毓仁。（圖／翻攝自許毓仁臉書粉專）

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