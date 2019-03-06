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同婚專法質詢影片曝光！黃昭順拍桌嗆：不答詢就回去　蘇貞昌轉頭走

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

政治中心／綜合報導

「司法院釋字第748號解釋施行法」草案（同婚專法）5日在立法院逕付二讀，藍委質詢影片曝光後更是在網路上引起熱烈討論。國民黨立委黃昭順在質詢時不滿直指民進黨打假球，甚至拍桌質疑公投結果，並嗆行政院長蘇貞昌「不答詢就可以回去」，沒想到蘇竟然真的直接轉頭回到自己的座位，現場火藥味濃厚。

 

黃昭順開場就直指，民進黨要在2020年把公投綁大選做出修改，顯然是在打假球，去年公投聚焦能源、性平以及台獨訴求進入國際賽事三大面向，如今綠營為了速戰速決，竟然連討論時間都沒有，就把同婚專法草案強行逕付二讀，短短幾分鐘內就把700多萬人民的投票否決掉。

黃昭順將「卡韓就是卡高雄」的字牌擺在桌上，要求綠營不要以這樣的方式拖延、忽視公投民意，甚至連問蘇貞昌3次「你沒有憤怒嗎」，對方回了一句「我是行政院長啊」，她一聽氣得拍桌怒嗆「我們很憤怒」。這時，蘇貞昌用英文「CALM DOWN」要求黃冷靜，卻被認為是在耍嘴皮子，還挨嗆一句「不答詢就可以回去」，下一秒他僅回答「好，謝謝」，接著轉身走回自己的座位。

黃昭順拍桌轟同志專法逕付二讀，蘇貞昌扭頭就走。（圖／翻攝自東森新聞）

▼▲黃昭順下台後將背面寫有「程序正義」的字牌擺在蘇貞昌面前。（圖／翻攝自東森新聞）

黃昭順拍桌轟同志專法逕付二讀，蘇貞昌扭頭就走。（圖／翻攝自東森新聞）

大概是沒有料想到蘇貞昌會真的直接轉頭就走，黃昭順結束質詢後還追上去繼續抗議，並把背面寫有「程序正義」的字牌放在對方桌上；而蘇全程微笑不回應，只顧著翻看手邊的文件資料，雙方火藥味濃厚。

這段質詢影片曝光後被轉分享到網路上的各大論壇，PTT網友更是在八卦版分享相關新聞報導並留言酸諷，「笑死，很鬧」、「光看文字就有畫面」、「自己叫蘇貞昌回去，他真的回去又暴怒」、「蘇這攻防的邏輯不錯」。

▼同婚法草案逕付二讀，部分立委舉牌抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 同婚法草案逕付二讀朝野表決攻防。（圖／記者屠惠剛攝）

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