日本在WHA稱台是「特定地區」　蘇貞昌：實質最重要

▲行政院長蘇貞昌（中）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

今年世界衛生大會（WHA）將在5月20至28日在瑞士日內瓦召開，總統蔡英文日前表示，台灣願與理念相近國家攜手合作，為世界做出更多貢獻。國民黨立委許毓仁今質詢時表示，日本政府在WHA發言，稱台是「特定地區」，質問這是友好表現？行政院長蘇貞昌回應稱，「實質最重要」。

許毓仁表示，日方在WHA發言，稱台是「特定地區」，難道這是友好表現？外交部長吳釗燮連忙澄清，許多理念相近國家都用各式不同方式稱呼，日本支持我們參加WHA，在「實質方面」非常幫忙。

面對吳釗燮的澄清，許毓仁追問，何謂「實質方面」的幫忙？吳釗燮舉例，WHA秘書處接洽過程中，日方非常幫忙、用力去接洽，讓我們「感覺到」幫了很多忙。

▲世界衛生組織。(圖／翻攝WPRO)

許毓仁表示，如果你跟我（台日關係）是朋友的話，支持上會有心理的罣礙嗎？不敢公開說你是我朋友嗎？蘇貞昌表示，國與國之間的交往，不是以自己的期望、利害，還是要考慮到朋友的利害，「實質最重要」。

有關今年推動參與WHA的相關規畫，外交部國際組織司長陳龍錦表示，參與世界衛生組織是政府全年不會間斷的一項工作，今年的目標仍是爭取以觀察員身分出席世衛大會，目前正與友邦及理念相近國家溝通討論，並於四月七日的「世界衛生日」之前，對外說明相關具體措施。