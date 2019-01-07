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曾參加遊行挺同志　許毓仁「凍結性平教育2077萬預算」惹怒網

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▲▼許毓仁被網友爆料，提案凍結性平教育預算。（圖／翻攝自肯腦濕的人生相談室臉書粉專）

▲許毓仁被網友爆料，提案凍結性平教育預算。（圖／翻攝自肯腦濕的人生相談室臉書粉專）

政治中心／綜合報導

國民黨立委許毓仁是黨內少數挺同人士，力挺同婚議題修改《民法》，在2017年中常會上遭不少中常委以「斷送國民黨的未來」為由，提議開除他的黨籍。然而許毓仁卻在6日被網友爆料，提案凍結教育部性平教育預算，引來許多人批評「騙挺同票」，而他也立刻給予回應，強調目的並非是要減少行政部門的預算。

臉書粉絲團「肯腦濕的人生相談室」6日貼出一張民國108年中央政府總預算案提案單，工作計畫名稱為「學生事務與特殊教育行政及督導」，計畫要凍結「學生輔導及性別平等教育」2077萬4000元預算，底下提案人和連署人分別有國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、許毓仁的簽名。

說明則稱「性平教育為現代教育中必修的一環。自中選會本年4月18日通過公投第11案之第一階段審查程序、促使社會反對性平教育以來，教育部放任各式反智謠言於社會散布，造成許多家長與民眾無謂的恐慌，危急性別平等教育之正當性，且未對大眾提出的質疑提出具體回應，僅於公投兩周前消極發表聲明，放任謠言持續對於性少數族群之青少年造成龐大精神傷害長達7個多月。綜上所述，爰提案108年度教育部單位預算『學生事務與特殊教育行政及督導』業務計畫之『學生輔導及性別平等教育』分支計畫之年度相關計畫項，編列經費2077萬4000元，建議全數凍結。待教育部提出周全之案件闢謠機制與積極大眾教育計畫，經教育文化委員會及提按委員同意後，使得動支。」

▲▼國民黨立委許毓仁曾獲得同運領袖呂欣潔的邀請，站上同志遊行的前導車。（圖／翻攝自許毓仁臉書粉專）

▲國民黨立委許毓仁曾獲得同運領袖呂欣潔的邀請，站上同志遊行的前導車。（圖／翻攝自許毓仁臉書粉專）

但曾銘宗曾在2018年3月中選會針對反性平教育公投召開聽證會時期，力挺反同團體向家長呼籲「反對不當教材」的言論；而許毓仁則是參與過好幾次性別運動遊行與集會，還於2018彩虹大遊行中獲得同運領袖呂欣潔的邀請，站上前導車，因此被視為國民黨內少數的挺同立委，也讓不少同運人士對國民黨改觀。如今卻被爆出2個人共同提案，要凍結教育部性平教育預算，引起網友熱議。

挺同網友紛紛質疑，「不裝了喔？」、「當時還被我們同志族群的某些藍甲號稱是立院男神呢，我都要吐了」、「反智謠言不就它們自己提出來的嗎」、「想不到吧！」、「平權鬥士～」、「ㄧ個立委要噹教育部性平上的不作為，用凍結性平預算的方式噹，怎麼想都很怪啊」。PTT紅人「四叉貓」劉宇（本名劉宇席）也跑到許毓仁臉書下詢問，「可以給個解釋嗎？因為教育部回應性平相關謠言不夠積極，所以你直接凍結性平教育的預算？？？」

▲▼國民黨籍立委曾銘宗。（圖／記者陳政錄攝）

▲國民黨籍立委曾銘宗。（圖／記者陳政錄攝）

針對網友質疑凍結教育部性平教育預算一事，許毓仁6日在臉書表示，「凍結的目的並非是要減少行政部門的預算，而是對行政部門目前處理問題的狀況還有進步空間，要藉此督促行政部門加速問題的解決或是計畫的研擬。在行政部門作出專案或書面報告，預算自然能夠解凍，不會影響行政部門的公務運作。」

許毓仁說，這次提案凍結教育部的預算，「無非還是希望教育部能夠提供資料與概況說明，甚至去了解是否有我能夠幫上忙的地方。我和次長也約本週一就此案進行討論，等到教育部明天提供充分資料及說明後後，自然會放行預算，不是拖遲教育部推行性平教育進度的想法，同時也並未放棄我過去以來堅守的道路。」

然而許毓仁的回應，並沒有澆熄挺同方的怒火，仍有大量網友質疑「看不懂你的邏輯！不知道殺人有沒有犯法，所以先殺人試試看？」、「請說中文好嗎？」、「原來你的立場和曾銘宗委員一樣，真是歡樂」、「性平學校不教，給外面的怪叔叔教嗎？」、「跟曾銘宗站在同一立場然後說把預算全凍結是為了同志好？」

▼許毓仁回應。（圖／翻攝自許毓仁臉書粉專）

▲▼許毓仁回應。（圖／翻攝自許毓仁臉書粉專）

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關鍵字：許毓仁,曾銘宗,同志,同性婚姻,同性戀

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