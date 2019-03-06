泰籍應召女吞2萬落跑　雞頭下私緝令：她很像麥可傑克森

▲2名泰女涉嫌私吞應召站雞頭2萬元落跑，被雞頭下「私緝令」，警方將蒐證偵辦。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2名泰籍女子來台賣淫，疑因生意不好，2人涉嫌私吞雞頭2萬多元落跑，雞頭被「黑吃黑」但不敢報案，私下在應召界發布2女的「私緝令」，並稱該泰女外貌與已逝國際巨星麥可傑克森神似，希望藉此查出2女下落，找對方討公道，警方表示，不容許應召集團違法作為，將蒐證查辦。

據了解，被私緝的2名泰女於2月27日入境，預計本月13日出境，由應召站提供旅館讓她們接客，並將性交易抽成費用中的200元，用於負擔旅館住宿費、賣淫女的生活等費用。

2女疑因生意差，其中1名貌似麥可傑克森的泰女，竟趁著雞頭還沒有拆帳，與友人拿走交易款2萬多元後落跑。雞頭發現2女「黑吃黑」捲款落跑失聯，但卻不敢向警方報案，只透過應召界內發布「私緝令」，除封殺2女讓她們無法繼續在台賣淫交易外，也全力追查她們的去向，欲向2女討公道。

據警方表示，賣淫女私吞應召站的「不法所得」，是否構成侵占罪實有爭議，但應召站涉嫌妨害風化罪是明確的，另是否涉嫌人口販運問題也要調查，不容應召集團違法作為，將蒐證查辦。移民署台南第一服務站指出，2名泰女如涉賣淫，可能觸犯移民法罪嫌，查到將驅逐出境，並依法列入黑名單，不允許來台。