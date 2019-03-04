專找「一樓一鳳」扮警察欺負小姐　2男重判20年徒刑

▲2名男子專挑「一樓一鳳」賣淫女劫財劫色，分別被重判15年、20年有期徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

32歲廖姓男子和21歲何姓大學生鎖定「一樓一鳳」，假扮警察搶錢、性侵。檢警追查，至少2名女子受害，檢方將廖男2人依加重強盜、性侵等罪起訴。士林地方法院判決廖男15年、何男20年有期徒刑。

根據判決，廖男於2016年10月假釋出獄，在酒店認識還在就讀大學的何男，吃定賣淫女子不敢報案，2017年1月起，先在網路上搜尋「一樓一鳳」，在約好賣淫女子交易，趁機劫財劫色。

一名賣淫女和廖男談定以3000元代價交易，沒想到半途，何男假扮成警察闖入，並誆稱廖男是「線民」，再以不乖乖配合會被罰款20萬、要被抓去坐牢等語，向賣淫女勒索3萬元得逞。

不僅3萬元，賣淫女也在威嚇下，交出交易的3000元，做白工還被搶。但何男不罷手，得寸進尺要求賣淫女替他打手槍，女方拒絕，卻因此慘遭性侵。

同日晚間，何男、廖男又找上另一名賣淫女。案件曝光後，檢警追查發現2名年約40歲的受害女子都是單親媽媽，檢方則將廖男2人依加重強調、加重性侵等罪提起公訴，士林地方法院審理後，重判廖男15年有期徒刑、何男20年，全案可上訴。

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