一、二、三步驟推「統一發展」　廣東促粵港澳大灣區創新建設

▲廣東省委書記李希。（圖／記者宋良義攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸《粵港澳大灣區發展規畫綱要》出爐後，以廣州、深圳、澳門、香港四地為核心的灣區經濟體建設備受矚目，為有效與港澳地區融合發展，廣東省委書記李希6日表示，要堅守「一國」之本，用好「兩制」之力，加強與港澳的協商對接，尋求最大公約數，實現「中央要求、灣區所向、三地所長」的有效統一。

李希進一步強調，「創新是第一動力，粵港澳大灣區能否比肩國際一流灣區，關鍵要看創新」。他提出幾項重點工作，包括一、加強科技創新合作，組織引導重點企業、科研機構、高校深化產學研合作；二、推進廣深港澳科技創新走廊建設，突出抓好綜合性的國家科學中心創建工作，高標準建設深港科技創新合作區等；三、營造有利自主創新的社會環境，推進創新資源高效協同的開放共享。

▲2019全國兩會廣東省代表全體會議。（圖／記者宋良義攝）

大陸第十三屆全國人大二次會議在北京召開，廣東省代表團6日上午召開全體會議，騰訊集團董事長馬化騰、格力電器總裁董明珠等知名人士與會，高雄市長韓國瑜月底訪陸時可能相見的深圳市長陳如桂，也出席會議並發表講話。

陳如桂指出，深圳是大陸最具創新活力的城市之一，首要任務是深化深港澳緊密合作，積極參與廣深港澳科技創新走廊的建設，同時在區域間共籌「創新要素」，融合「一國兩制」優勢，努力推進科研人員出入、物質通關、技術流動暢通，將合作區打造為創新要素流動最敏捷、國際化最高的地區。

▲深圳市長陳如桂。（圖／記者宋良義攝）

廣州市長溫國輝表示，目前廣州已製定推出《粵港澳大灣區規劃綱要實施意見》和三年行動計劃等，同時還編制了穗港、穗澳重點項目庫等，形成推動大灣區建設的工作體系。此外，一批合作共建的項目等正穩步對接推進。

在營商環境建設方面，李希也提出，廣東要學習借鑒港澳的先進經驗，加快建立與國際高標準投資貿易規則相銜接的制度體系，推動大灣區投資便利化、灣區貿易自由化、人員貨物的往來便利化。同時，攜手參與國際競爭合作，推動廣東省的製造業與港澳服務業組團出海，並共同參與「一帶一路」建設。

另值得注意的是，於推進三地融合發展上，支付寶香港（AlipayHK）6日指出，自3月起，其業務將從香港拓展至粵港澳大灣區內地城市，覆蓋飲食、旅遊、醫療、交通等多方面，數十萬大灣區內地商舖接受用戶使用支付寶香港支付。

▼騰訊集團董事長馬化騰出席廣東省代表全體會議。（圖／記者宋良義攝）