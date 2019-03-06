　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

手槍掛腰上皮帶鬆了　傻男伸手一抓「子彈貫穿命根子」痛爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

國際中心／綜合報導

美國印第安那州46歲男子瓊斯（Mark Anthony Jones）將手槍掛在腰間，沒想到在走路期間皮帶突然鬆脫，他伸手想調整卻不小心擊發子彈，當場打中自己的下體。這起事件經過媒體報導很快引起當地網友熱議，網友們甚至在警局的臉書粉絲專頁留言調侃，這個傷有多痛，他大概一輩子都忘不了。

綜合美媒報導，瓊斯上月28日帶著一把Hi-Point的9毫米手槍前往馬里恩市一間女童軍的木屋，走在人行道上時發現皮帶鬆脫，於是急忙伸手想調整，沒想到卻誤觸掛在腰間的手槍，當場擊發一枚子彈，還不偏不倚射中自己的下體。

▲▼槍,散彈槍,步槍,射擊。（圖／免費圖庫pixabay）

▲瓊斯坦承違法持槍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

馬里恩市警方證實確有此事，子彈是從生殖器上方射入再貫穿陰囊，幸好瓊斯送往馬里恩總醫院（Marion General Hospital）急救後已無大礙，只是他並未獲得合法的持槍許可證，目前已將案件交由格蘭特郡檢察官辦公室接手審查。

不過，由於瓊斯的遭遇實在巧合得太離奇，網友們看到報導紛紛跑到警局的臉書粉絲專頁留言調侃，「要不是有警局新聞稿，我還以為是假的」、「哈哈哈，看起來超痛」、「這個痛大概一輩子都忘不了」；也有網友認為，他違法持槍前往女童軍的木屋動機相當可疑，誤傷自己的行為雖然可笑，但也希望有關單位能仔細調查，以免錯放了壞人。

ET快訊
女大生被撿屍驚醒「不要做了」！吃完早餐後怒告男公關
「月亮歌后」癱瘓40年　疑留遺言：決定到另外一個世界
大S爆婚姻危機！　徐媽認了：經營兩地婚姻不容易

關鍵字：美國,手槍,印第安納州,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

擁2700年歷史！東加出土「紋身工具」　有的還是「真人骨」製成

金正恩將出訪俄羅斯！　「川金二會破局」傳大受打擊病倒

白髮伯進電梯「猴急撫弄黑衣女」！壁咚狂親熱掀衣服　住戶氣炸

倫敦收到3個炸彈郵件！民眾打開「瞬間冒煙燃燒」　警方展開反恐調查

美豔女星頂光頭乞討「求演藝圈再給我機會」　媽難過：我寧願她死

川普推特語錄／我共和黨內支持率93％啦！　抱歉囉黑特們

手槍掛腰上皮帶鬆了　傻男伸手一抓「子彈貫穿命根子」痛爆

韓國人接捧花等於「詛咒」…6個月必須完婚　否則註定單身3年！

女童軍賣餅乾...印上「大肌肌水行俠」被買爆！地方媽媽搶著要

門外盆栽遭斷枝弄死！她驚見「男女鼓掌」疊肉毀花草：請文明謝謝

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

正妹「望高寮燒炭」獲救尋恩人　影片曝光！是一群熱血年輕人

手槍掛腰上皮帶鬆了　傻男伸手一抓「子彈貫穿命根子」痛爆

韓國人接捧花等於「詛咒」…6個月必須完婚　否則註定單身3年！

女童軍賣餅乾...印上「大肌肌水行俠」被買爆！地方媽媽搶著要

門外盆栽遭斷枝弄死！她驚見「男女鼓掌」疊肉毀花草：請文明謝謝

FOREVER 21下殺5折店外排長龍　民眾「邊買邊罵」

協和電廠出海口消波塊驚見浮屍　疑為春節年初四落海釣客

韓國瑜赴陸讓民進黨尷尬！鄭麗文：沒有喪權辱國這麼嚴重

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

陸國防預算連續4年下降　環時：意在滿足自身現實需求

酒駕視同殺人　蔡清祥：再犯酒駕跟殺人同刑責

Hyundai多媒體資訊系統公認最好用　美國消費者最愛馬自達質感

葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

華聞快遞／企業獲發明專利　每年最高可得150萬元補貼

東區人氣美食「芝心菠蘿」牽絲30cm！竟然還有雞排煎蛋口味

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

新奇熱門新聞

韓國接捧花是詛咒　最慘單身3年

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃..

「花蓮五子命案」　殯葬業者還原..

屁孩「95加30塊」！霸氣被虧..

澳版《西遊記》唐僧、沙僧都轉性

高材生當野人13年　一家3口簡..

女童軍賣餅乾　印超帥水行俠被買..

他槍掛腰上　皮帶一鬆打爆命根子

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3..

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

人工美女的下場　看完包你不整形

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

撈到80公斤龍涎香　3漁民噱翻..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

更多熱門

相關新聞

沙國向亞洲國家靠近　因人權問題

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）上月進行亞洲之旅，與中國大陸、印度和巴基斯坦達成相關基礎建設和能源發展的合作協議。外媒分析，沙烏地阿拉伯正積極將其合作對象多元化，因在《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害後，相對西方國家的大肆批評，中國大陸等亞洲國家則相對安靜。隨著沙國與亞洲國家合作愈深，美國在沙國的影響力可能出現下降。

富比士富豪榜公佈　郭台銘全台最富

川普：我黨內支持率93％　抱歉囉

國際棒壘總宣　美國辦2021年世青

再掀波？陸撤銷加國農企出口註冊

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 還願 高橋聖子 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

大S汪小菲爆婚姻危機

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

男友「做這6件事」＝沒那麼愛妳！

《炮仔聲》家雯有救了！網一看是她嗨翻

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框！　5男神合體

好市多DIY神紙！網被燒到喊想買

暖心苦主叫錯Ubereats乾脆請司機吃

新北女大玩「放尿play」！180秒畫面曝光

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面