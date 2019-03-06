手槍掛腰上皮帶鬆了　傻男伸手一抓「子彈貫穿命根子」痛爆

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美國印第安那州46歲男子瓊斯（Mark Anthony Jones）將手槍掛在腰間，沒想到在走路期間皮帶突然鬆脫，他伸手想調整卻不小心擊發子彈，當場打中自己的下體。這起事件經過媒體報導很快引起當地網友熱議，網友們甚至在警局的臉書粉絲專頁留言調侃，這個傷有多痛，他大概一輩子都忘不了。

綜合美媒報導，瓊斯上月28日帶著一把Hi-Point的9毫米手槍前往馬里恩市一間女童軍的木屋，走在人行道上時發現皮帶鬆脫，於是急忙伸手想調整，沒想到卻誤觸掛在腰間的手槍，當場擊發一枚子彈，還不偏不倚射中自己的下體。

▲瓊斯坦承違法持槍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

馬里恩市警方證實確有此事，子彈是從生殖器上方射入再貫穿陰囊，幸好瓊斯送往馬里恩總醫院（Marion General Hospital）急救後已無大礙，只是他並未獲得合法的持槍許可證，目前已將案件交由格蘭特郡檢察官辦公室接手審查。

不過，由於瓊斯的遭遇實在巧合得太離奇，網友們看到報導紛紛跑到警局的臉書粉絲專頁留言調侃，「要不是有警局新聞稿，我還以為是假的」、「哈哈哈，看起來超痛」、「這個痛大概一輩子都忘不了」；也有網友認為，他違法持槍前往女童軍的木屋動機相當可疑，誤傷自己的行為雖然可笑，但也希望有關單位能仔細調查，以免錯放了壞人。