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文大大典館燒出違建補照漏洞　北市府擬修法：半年內都可以補

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政治中心／綜合報導

台北市文化大學大典館上月13日發生火警，同日晚間台北市府建管處就證實大典館的7、8樓屬於既存違建。據傳，台北市長柯文哲原本有意修法刪除違建補辦建照的程序，但副市長彭振聲在2月27日的市政會議中決議放寬，改為新違建可在半年內補照，同時要求建管處在3個月內完成修法。

▲▼文化大學火警，8人受困陽台。（圖／記者黃彥傑攝）

▼▲大典館火警不僅燒出校園安全問題，也讓台北市的違建爭議再次受到各界關注。（圖／記者黃彥傑攝、記者邱中岳翻攝）

▲▼文化大學火警，學生受困。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據《自由時報》報導，彭振聲2月27日負責主持市政會議，期間討論到修訂「台北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」一事，原本柯文哲打算防堵違建補照的走後門程序，但建管處提出星靚點花園飯店的案例，這間台北市的知名飯店背後股東之一，就是民進黨市黨部前主委黃承國，對比大典館違建一案，顯然過去「補照」這個方法是可行的。

而報導中也提到，彭振聲認為這次的修法並非針對文化大學的大典館，最後採取較寬鬆的方式，未來必須在半年內完成補照，否則就會視為違建並排定拆除作業，畢竟台北市很多老舊建築都有類似的狀況，如果直接套用新法令可能會引起反彈，最妥善的方式應該是先釐清來龍去脈再做處理。

▲▼▲▼文化大學大典樓。（圖／畫面翻攝Google Map）

▲大典館的7、8樓未來可能得由校方自行拆除。（圖／翻攝自Google Map）

其實，大典館7、8樓違建一事，文化大學的建築系學生先前曾提出質疑，當時他們看過建築平面圖，發現合法的樓層根本沒有那麼多，超出的部分卻依舊可以通過消防安檢，顯然有不重視師生安全的疑慮。

火警發生當晚，建管處隨即證實大典館的7、8樓屬於既存違建，如今就算想補照也很困難，目前已經依法查報，後續則會要求校方自行拆除違建的樓層。

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關鍵字：文化大學,大典館,違建

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