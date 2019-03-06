22歲男網交12歲女童：哥哥有點喜歡妳　媽一句「她爸警察」秒封鎖

網搜小組／綜合報導

台東一名媽媽5日在臉書「爆料公社」PO出8張對話截圖聲稱，12歲的女兒在臉書收到陌生網友訊息，不僅積極詢問想不想談戀愛、喜歡什麼類型的男生，還直言「哥哥有點喜歡妳」，讓她嚇了一跳，連忙用女兒的帳號回覆「她爸是警察，你好自為之」，這才終於把人嚇跑，「希望我們的孩子都能平安健康長大。」

▲男網友搭訕女童。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

對話中，這位自稱22歲的男網友一開頭就詢問女童年紀、住在哪裡，得知孩子想交男朋友卻又怕被老師罵，還頻頻鼓吹「傻瓜，妳可以偷偷的」、「不敢嗎」、「妳那麼可愛，哥哥都有點喜歡妳了」。

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隔天男網友再次傳訊息和女童聊天，詢問她喜歡什麼樣的男生，還半開玩笑地說，「怕哥哥帶壞妳嗎」、「妳喜歡哥哥」；接著女童表明自己有喜歡的人，是同班的男同學，他還驚訝反問，「真假，他喜歡妳？」

▲媽媽警告男網友不要再騷擾女兒。

女童媽媽提到，在女兒手機看到這些對話，雖然沒有犯罪事實，但還是嚇了一跳，立即回覆警告男網友，「對話內容我都截圖了，12歲的都要拐，她爸爸是警察，你好自為之」，沒想到竟然被反嗆有病、國語程度不好，幸好最後對方主動封鎖女兒，兩人沒有繼續聯繫，「為了避免有下個孩子受害，才想公開對話，希望我們的孩子都能平安健康長大。」

而面對網友質疑怎麼能讓12歲女童持有自己的手機，媽媽則回應，她也認同不該太早給孩子手機，只是都已經上國中了，也該有自己的社交圈，「女兒有喜歡的人我很早就知道，孩子單純暗戀、喜歡，媽媽覺得無妨。最後我還是想說，如果您認識對話中的先生或者本人看到了，請提醒他好好做人。」