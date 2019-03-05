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男客守桌邊「這桌快吃完」狂碎嘴！她一招反擊：我要加點　結局超療癒

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▲吃飯,大餐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO在吃飯，卻遇到大嗓門等桌客。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

在外面用餐，如果遇上吃飯時間，最崩潰的除了一位難求，還有其他人站在桌邊等的眼神壓力。一名女網友在吃飯時，遇到一位男客人站在桌子旁邊，一邊大聲聊天一邊對同行的人說『這桌快吃完了』，眼神還直盯著她進食。原PO一氣之下把店員叫來，做了一件事讓其他人直呼「幹得好」、「妳真的做得太好了」。

「大哥，我知道你很餓！大哥，我知道你今天才打完高爾夫！大哥，你重覆的話我聽了很多次，你可不可以不要盯著我們吃飯？」這位女網友在臉書《爆怨公社》怒吼，說她只是想好好吃個飯，對方人一來就站在桌子旁邊，一邊大聲聊天、一邊指著她這桌喊「這桌快吃完了……這桌快吃完了……」。

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用餐,聚會,喝湯,吃飯,餐廳,客人（圖／取自免費圖庫「picjumbo」）

▲原PO忍不住再加點、慢慢吃。（示意圖／picjumbo）

秀下限的行為讓原PO傻眼「Excuse me ，你有事嗎？」也害她吃個飯吃到火氣「噌、噌、噌」地冒起來。於是原PO便把店員叫來，「小姐！我要加點一碗滷肉飯跟一份豬血湯！」故意多點一份並慢慢吃，「看到你尷尬的表情，我整個很滿足」。

貼文讓不少人直呼痛快，「通常這樣的我都慢慢吃」、「如果默默等，我會加速吃，在旁邊靠北我只好再點一輪」、「我應該會再點一碗，然後開始滑手機……等到他們終於找到其他位置坐下來，跟店員說這碗打包帶走」、「先點一碗吻仔魚粥，然後好好的挑一下魚刺」。

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關鍵字：吃飯,爆怨公社

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