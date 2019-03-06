首度缺席世衛流感疫苗選株會　美國務院：支持台灣有意義參與

▲台灣今年缺席世界衛生組織在北京舉行的流感疫苗選株會議。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

世界衛生組織上月21日於北京舉行流感疫苗選株會議，然而我國衛福部21日凌晨1時才收到邀請函，因此相關人員無法趕上參加，成為2014年參與會議以來首度缺席。對此，美國國務院表示，仍會努力支持台灣在面對挑戰時尋求擴大自己的貢獻，同時也支持台灣有意義參與國際間的組織。

我外交部3日對於世界衛生組織表達嚴正不滿。此外，衛福部也表示專業會議不該被任何因素阻撓，對於這次情況相當遺憾。《中央社》報導，面對這樣的情況，美國務院發言人回覆郵件時重申，美方仍舊支持台灣在面臨全球的挑戰時，要尋求進一步擴大自身顯著的貢獻。

美國務院提到，對於不以主權國家為參與資格的國際組織，美國支持台灣成為其會員，若是以主權國家為資格的國際組織，美國同樣支持台灣有意義參與。

總統蔡英文4日下午接見馬紹爾群島共和國訪問團，她致詞時針對世衛流感疫苗選株會議回應，世界衛生組織出於政治考量，導致台灣無法參與，對此已表達強烈抗議。

蔡英文強調，衛生防疫的領域不應該分國界，也不該為了特定國家的政治立場阻礙台灣參與，此舉傷害的不只是台灣，也傷害國際社會在防疫上的共同努力，而台灣身為國際社會負責任的一員，未來會繼續爭取相關組織與活動的參與，以此確保國人的健康權益，也對國際社會做出更多貢獻。