　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

首度缺席世衛流感疫苗選株會　美國務院：支持台灣有意義參與

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼流感疫苗、注射、打針,麻疹。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣今年缺席世界衛生組織在北京舉行的流感疫苗選株會議。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

世界衛生組織上月21日於北京舉行流感疫苗選株會議，然而我國衛福部21日凌晨1時才收到邀請函，因此相關人員無法趕上參加，成為2014年參與會議以來首度缺席。對此，美國國務院表示，仍會努力支持台灣在面對挑戰時尋求擴大自己的貢獻，同時也支持台灣有意義參與國際間的組織。

我外交部3日對於世界衛生組織表達嚴正不滿。此外，衛福部也表示專業會議不該被任何因素阻撓，對於這次情況相當遺憾。《中央社》報導，面對這樣的情況，美國務院發言人回覆郵件時重申，美方仍舊支持台灣在面臨全球的挑戰時，要尋求進一步擴大自身顯著的貢獻。

美國務院提到，對於不以主權國家為參與資格的國際組織，美國支持台灣成為其會員，若是以主權國家為資格的國際組織，美國同樣支持台灣有意義參與。

總統蔡英文4日下午接見馬紹爾群島共和國訪問團，她致詞時針對世衛流感疫苗選株會議回應，世界衛生組織出於政治考量，導致台灣無法參與，對此已表達強烈抗議。

蔡英文強調，衛生防疫的領域不應該分國界，也不該為了特定國家的政治立場阻礙台灣參與，此舉傷害的不只是台灣，也傷害國際社會在防疫上的共同努力，而台灣身為國際社會負責任的一員，未來會繼續爭取相關組織與活動的參與，以此確保國人的健康權益，也對國際社會做出更多貢獻。

ET快訊
女大生被撿屍驚醒「不要做了」！吃完早餐後怒告男公關
「月亮歌后」癱瘓40年　疑留遺言：決定到另外一個世界
大S爆婚姻危機！　徐媽認了：經營兩地婚姻不容易

關鍵字：美國國務院,世界衛生組織,衛福部,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首度缺席世衛流感疫苗選株會　美國務院：支持台灣有意義參與

驚悚瞬間！比特犬突「涉水狂奔」撲向衝浪男　狠咬手臂慘縫18針

海邊撿到10kg腥臭怪石！友一看暴動「鯨魚嘔吐物要1500萬」：散發香氣了

金正恩將出訪俄羅斯！　「川金二會破局」傳大受打擊病倒

擁2700年歷史！東加出土「紋身工具」　有的還是「真人骨」製成

白髮伯進電梯「猴急撫弄黑衣女」！壁咚狂親熱掀衣服　住戶氣炸

美豔女星頂光頭乞討「求演藝圈再給我機會」　媽難過：我寧願她死

倫敦收到3個炸彈郵件！民眾打開「瞬間冒煙燃燒」　警方展開反恐調查

讓玩家扮演性侵犯　超變態電玩《強暴日》上線卡關！

影／郭台銘排第257！全球首富「千億美元」碾壓　富比士富豪榜公布了

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

正妹「望高寮燒炭」獲救尋恩人　影片曝光！是一群熱血年輕人

首度缺席世衛流感疫苗選株會　美國務院：支持台灣有意義參與

驚悚瞬間！比特犬突「涉水狂奔」撲向衝浪男　狠咬手臂慘縫18針

海邊撿到10kg腥臭怪石！友一看暴動「鯨魚嘔吐物要1500萬」：散發香氣了

金正恩將出訪俄羅斯！　「川金二會破局」傳大受打擊病倒

擁2700年歷史！東加出土「紋身工具」　有的還是「真人骨」製成

白髮伯進電梯「猴急撫弄黑衣女」！壁咚狂親熱掀衣服　住戶氣炸

美豔女星頂光頭乞討「求演藝圈再給我機會」　媽難過：我寧願她死

倫敦收到3個炸彈郵件！民眾打開「瞬間冒煙燃燒」　警方展開反恐調查

讓玩家扮演性侵犯　超變態電玩《強暴日》上線卡關！

影／郭台銘排第257！全球首富「千億美元」碾壓　富比士富豪榜公布了

FOREVER 21下殺5折店外排長龍　民眾「邊買邊罵」

協和電廠出海口消波塊驚見浮屍　疑為春節年初四落海釣客

韓國瑜赴陸讓民進黨尷尬！鄭麗文：沒有喪權辱國這麼嚴重

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

陸國防預算連續4年下降　環時：意在滿足自身現實需求

酒駕視同殺人　蔡清祥：再犯酒駕跟殺人同刑責

Hyundai多媒體資訊系統公認最好用　美國消費者最愛馬自達質感

葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

華聞快遞／企業獲發明專利　每年最高可得150萬元補貼

東區人氣美食「芝心菠蘿」牽絲30cm！竟然還有雞排煎蛋口味

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

國際熱門新聞

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

富比士富豪榜公佈　郭台銘全台最..

美國正式宣佈：貿易戰無限期休兵

超市飄惡臭！拆牆驚見「直立人屍..

「我要殺了你」看卡通驚見Mom..

Momo日籍創作者愧疚自毀作品..

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

Momo入侵亞洲　童：她說不可..

美豔女星頂光頭乞討　媽寧願她死

撿到腥臭怪石　友一看龍涎香暴動

白髮伯進電梯　猴急壁咚狂親女伴

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主..

員工露鳥影片外流　餐廳全分店關..

超變態電玩《強暴日》上線卡關

更多熱門

相關新聞

他槍掛腰上　皮帶一鬆打爆命根子

美國印第安那州46歲男子瓊斯（Mark Anthony Jones）將手槍掛在腰間，沒想到在走路期間皮帶突然鬆脫，他伸手想調整卻不小心擊發子彈，當場打中自己的下體。這起事件經過媒體報導很快引起當地網友熱議，網友們甚至在警局的臉書粉絲專頁留言調侃，這個傷有多痛，他大概一輩子都忘不了。

富比士富豪榜公佈　郭台銘全台最富

川普：我黨內支持率93％　抱歉囉

再掀波？陸撤銷加國農企出口註冊

美國正式宣佈：貿易戰無限期休兵

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 還願 高橋聖子 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

大S汪小菲爆婚姻危機

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

男友「做這6件事」＝沒那麼愛妳！

《炮仔聲》家雯有救了！網一看是她嗨翻

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框！　5男神合體

好市多DIY神紙！網被燒到喊想買

暖心苦主叫錯Ubereats乾脆請司機吃

新北女大玩「放尿play」！180秒畫面曝光

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面