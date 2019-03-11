王鴻薇質疑立委提名黑箱怒辭發言人　國民黨派杜建德急救火

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者楊亞璇攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨上週公佈立委第一階段提名時程，11日發佈登記公告。不過，國民黨台北市議員王鴻薇10日召開記者會，痛批台北市黨部黑箱，對挑戰者進行突襲，並在會中並宣布辭去黨發言人一職。據了解，正值立委補選倒數黃金週，黨中央為了擔心影響選情，11日派出黨副祕書長杜建德親自溝通，才讓風暴暫時停止。王鴻薇稍早也回應，「將以大局為重」，繼續為黨發聲。

根據國民黨公布的初選作業，立委初選分為二階段，其中較多人參選的士林北投、士林大同、中正萬華、大安等區較複雜，列為第二階段進行；至於三、四、七、八選區，包括中山松山、南港內湖、松山信義、文山則列第一階段。

不過，王鴻薇認為，自己在第七選區挑戰老將費鴻泰，至少有2人競爭，應該列為第二階段，且9日公布、11日即公告，時間實在太趕，且民調最快可能2周後舉行，是否需要黨員連署、連署比例是多少都不清楚，質疑市黨部根本就是要把她做掉，怒批「突襲王鴻薇，就可以讓這個選選區變得單純嗎？」怒辭發言人一職。

據了解，王鴻薇的辭呈11日上午已經送往文傳會，由於正值立委補選倒數黃金週，黨中央為了擔心黨內分裂影響選情，11日派出黨副祕書長杜建德親自溝通，才讓風暴暫時停止。

國民黨11日下午也發布新聞稿表示，立委提名時程經過中常會決議，第一梯次提名作業以具有現任黨籍立委的選區為優先，恰逢王鴻薇有意參選的選區有現任黨籍立委，因此列入第一梯次提名作業；由於未做充分說明，因而造成王的誤解，經說明後，王已充分了解。至於王鴻薇請辭發言人一職，國民黨強調，將全力慰留，希望王鴻薇能繼續一起為黨打拚。

在經過黨中央慰留後，王鴻薇表示，本週適逢四席立委補選投票，國民黨正傾全黨之力求得勝選，她會以大局為重，繼續為黨發聲，為黨重返執政努力。有關投入立委初選，王鴻薇表示，因時間緊迫，必將努力爭取選民支持。