力挺郭國文　趙天麟：不要讓高雄的痛延伸到台南

▲立委趙天麟至台南善化陪郭國文掃街拉票，呼籲台南鄉親不要受騙，全力支持認真做事的郭國文，不要讓高雄的痛延伸到台南。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南立委補選越來越近，綠營大將總動員，接力陪候選人郭國文車隊掃街，3月5日立委趙天麟至台南善化陪郭國文掃街拉票，趙天麟說假民調、假消息都是國民黨慣用的選舉爛招，呼籲台南鄉親不要受騙，全力支持認真做事的郭國文，不要讓高雄的痛延伸到台南。

趙天麟委員和郭國文一同站在吉普車上，一邊向民眾揮手，一邊拿著麥克風向民眾問候：「大家好，我是立法委員趙天麟，向您推薦在地的優秀人才郭國文，為了農民朋友打拼、為了勞工朋友打拼，民進黨唯一徵招登記第2號郭國文。」

趙天麟強調利用假民調、假消息是國民黨慣用的選舉爛招，在台南也是一樣，像是不實的民調數據、空口唬弄的農產銷售都是一樣。台南鄉親千萬不要受騙，讓高雄的痛延伸到台南。趙天麟強力推薦郭國文是最能為台南農民、漁民與勞工朋友爭取福利的候選人，懇請鄉親全力支持郭國文 gogowin！

郭國文說明如果有機會進入國會後，他會積極爭取」雙城雙核心」的計劃，盡快讓台南新市政中心及南科第三基地加速興建於南科區，以均衡地區發展並擴大南科經濟發展。同時在交通部份，他會全力爭取台南鐵路立體化延伸到善化，改善新市、善化的交通及生活環境。