網PO文傳高雄港務大樓鋼骨倒塌　他噴飛3000元！

▲高市海邊路興建中的高雄港務公司大樓。（圖／資料照）

突發中心／綜合報導

一名男網友在2018年12月到爆料公社臉書PO文指「海邊路港務大樓倒塌」，還附上周邊大樓制高點拍攝鋼骨疑傾倒的相關照片，讓不少網友一度以為真的發生意外，但實際上該大樓仍在興建中，事後港務公司也證實是假消息，並請三峽警分局協助通知PO文者到案說明。新北地院認為男網友沒有詳加查證就散布訊息，且可能造成民眾恐慌，足以影響公共安寧，因此依違反《社維法》，處他3000元罰鍰。

▲高雄港務大樓。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

高雄警方先前表示，將還在興建中往港邊延伸的鋼骨結構拍起來，乍看之下的確會像大樓倒塌，但這確實是施工現場。男子事後得知是烏龍一場，除了趕緊刪文，並PO出道歉訊息說，「關於剛剛的貼文，確實是我未經查證而導致大家誤會，散佈假消息的責任，我會去警察局說明，非常對不起。」

▲《ETtoday新聞雲》記者當時接獲消息，到場了解詢問附近民眾與工地施作人員，均表示未有任何意外發生。（圖／資料照，下同）

但網友不領情，紛紛痛批，「無腦！看到什麼轉什麼，最好被罰30萬」、「唯恐天下不亂就是你們這樣」。而該名男子訊後被依違反社會秩序維護法移送法院簡易庭裁處。

案經新北地院審理後，法官認為男網友具有智識能力，但他未詳加查證，就把大樓倒塌訊息散佈於公眾，不能推說不知而不查證，影響公共安寧，因此裁罰3000元，可抗告。

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