捐髓吻合率極低！　姊弟檔捐髓「救人一命」配對皆成功

▲陳峻穎被通知配對成功在全家人陪同下，（右二姊姊陳瑋）從台北坐了7個小時的車到花蓮慈濟醫院完成捐贈。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

陳瑋、陳峻穎倆姊弟分別在2004年、2009年驗血建檔，透過花蓮慈濟醫院將造血幹細胞捐贈給血癌患者，因配對吻合機率極低，但姐弟倆卻先後被通知配對成功完成了捐贈。花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心表示，造血幹細胞捐贈分骨髓捐贈、臍帶血捐贈及周邊血捐贈，3種方式都很安全，不會留下後遺症。

今年33歲的陳峻穎10年前當兵時，遇上88莫拉克水災，當時他被單位分派到屏東林邊救援，看見土地滿目瘡痍、多棟房子陷在水裡、許多死者不斷從屋內被抬出的慘況，此後便立志「有機會要救人一命」，不久後便參加驗血建檔，決定有機會要捐髓。

▲花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心指出，陳家姐弟使用的周邊血捐贈方式捐贈造血幹細胞，也是目前較普遍捐贈方式。

今年2月陳峻穎在全家人陪同下，從台北到花蓮慈濟醫院捐贈。陳峻穎說，自己驗血建檔9年後，去年底才被通知配對成功，因為捐贈造血幹細胞要經審核配對，不是捐贈了就可以救人。

姊姊陳瑋則在2004年就驗血建檔，但在9年後被通知配對成功捐贈。陳瑋說，捐髓與捐血不一樣，捐髓還需要捐贈者與被捐贈者的人類白血球抗原（HLA）吻合，配對機率極低，她表示，「世界上有另一個人跟我這麼有緣分、HLA吻合的人有活下去的機會，那我為什麼不捐救人一命呢」？

花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心表示，社會大眾對「骨髓捐贈」相當害怕，認為是抽脊椎、抽龍骨水，其實造血幹細胞捐贈分骨髓捐贈、臍帶血捐及周邊血捐贈，其中骨髓捐贈是透過抽腸骨方式，抽取造血幹細胞，因為要進手術房麻醉，可能較令人害怕，但術後只有屁股有酸麻現象而已。

花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心指出，陳家姐弟使用的周邊血捐贈方式捐贈造血幹細胞，也是目前較普遍捐贈方式；至今，已經有超過43萬人捐髓、超過5萬7000人尋求配對，成功移植案例則超過5000例。