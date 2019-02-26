她肚痛急剖腹產子！家屬「只拿臍帶血」閃人　醫揭殘忍真相傻眼

▲女子說肚子有腫瘤急診，沒想到竟是孩子要出生了。（圖／記者姜國輝攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多夫妻結婚後夢想有個孩子，尋求各種方式都難得一子，沒想到竟有人懷胎10月只為了拿孩子的「臍帶血」。婦產科醫師李偉浩分享自身遇過的案例說，他曾遇過一名女子產後拒絕帶孩子回家，當下讓院方人員全都滿頭問號。

李偉浩在節目《醫師好辣》說，他當時遇到一名女子自稱肚子脹痛、跑到急診室看診，對方自稱有過腫瘤病史，懷疑是舊病復發才會讓身體不舒服。沒想到，急診醫師檢查後發現，女子肚內根本不是腫瘤，而是一個胎兒，這才緊急聯繫婦科的李偉浩。

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李偉浩表示，檢查時發現胎兒的心跳不斷下降，迫於情況緊急，直接告知女子需要剖腹產，先把孩子安全生下來為主；豈料，當女子要進入開刀房時，陪同的家屬竟拿出「臍帶血收集盒」要求收集臍帶血，當下讓李偉浩非常傻眼。

▲女子不打算將孩子帶回家。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



事後，寶寶順利出生，但該名女子卻不想將孩子帶回家，院方這才發現情況不對勁，請社工介入才發現，原來女子早就知道自己懷孕，她特地用「人工受孕」的方式懷孕，目的是為了要用臍帶血來治療媽媽那一名親戚的病，甚至連當初說有腫瘤病史都是假的。

李偉浩說，該名女子不肯帶走孩子，但院方人員多次勸導，她也看寶寶可愛又健康，這才回心轉意，將親生的孩子帶回家，讓事情落幕。