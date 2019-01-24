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懷孕4個月罹患血癌　19歲女勇敢保胎...兒出生夭折自己也病逝

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懷孕4個月罹患血癌　19歲女勇敢保胎...兒出生夭折自己也病逝。（圖／翻攝自Facebook／Brianna Rawlings）

▲面對最難抉擇，19歲媽媽勇敢選擇延遲治療生下兒子。（圖／翻攝自Facebook／Brianna Rawlings

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一名19歲少女在懷孕4個月時得知自己罹患血癌，為了能讓新生命誕生，她選擇延遲自己的治療，最後好不容易生下一名男嬰，然而卻又被命運無情的捉弄，男嬰才出生12天便夭折，她的病情也跟著惡化，最後不敵病魔身亡。

19歲的羅林斯(Brianna Rawlings)懷孕時，面臨了一個天人交戰的痛苦決定，要終止懷孕還是努力生下小孩？勇敢的她最後選擇暫時停止治療，結果除了得忍受極大的痛苦和發燒，後來還出現嚴重血液感染，為了怕傳染給嬰兒，不得不在預產期前3個月剖腹產下男嬰。

孩子雖然出生12天就夭折，羅林斯卻認為那仍是她生命中最美好的12天，然而好景不常，她產後又得與自身疾病對抗，她表示，「這很痛苦、漫長又疲憊，但小寶寶給了我力量撐下去，即使他已經不在我的身邊。」

為生命奮戰的羅林斯，雖然病情一度好轉，卻又突然急速惡化，哥哥願意提供骨髓進行移植，但可惜無法配對，醫生只能嘗試藥物治療，家人也努力幫忙籌醫藥費，可惜最後敵不過死神的召喚，於上月29日逝世。痛失愛女，家人雖然傷痛，但也欣慰羅林斯終於能從痛苦中解脫，到天上和兒子團聚。

▼兒子的生命雖然短暫，但她認為那是人生最幸福的日子。（圖／翻攝自Facebook／Brianna Rawlings）

懷孕4個月罹患血癌　19歲女勇敢保胎...兒出生夭折自己也病逝。（圖／翻攝自Facebook／Brianna Rawlings）

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關鍵字：血癌,生子,Brianna Rawlings,澳洲,雪梨,紐澳要聞

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