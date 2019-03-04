爽嫁外科醫生！遭逼簽3合約「生產1年內瘦13Kg」　下場超慘：淪生子工具

▲原PO被逼生完1年後，要恢復到懷孕前身材。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

「這條約能合法生效嗎？這合理嗎？」美國紐約一名女網友準備要與神經外科醫生結婚，還以為會過上幸福生活，沒想到還沒嫁就被迫要簽一份「婚前合約」，裡面條款洋洋灑灑，其中一項還得要她在生產完1年內瘦回去，至少要瘦30磅（約13.6公斤），而且每生一個孩子，丈夫就會給他一筆錢，種種規定讓她越看越心死。

該名住在曼哈頓（Manhattan）的女網友在論壇「Reddit」崩潰說，她那位醫生未婚夫給她簽一份婚前協議，裡面有很多奇怪的條款，像是「不忠條款」，如果她劈腿就直接離婚，而且財產等所有東西都拿不到。

▲以為嫁給醫生很幸福，結果一切都是夢。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

這一項她覺得沒有什麼，但看到下一個規定「體重條例」整個傻爆眼。條約上寫道，她生完小孩後得在1年內急速瘦身，恢復懷孕前的好身材，要是懷孕期間增重30磅，那產後1年內就要甩肉30磅。這規定超嚴格，就是不准妻子結婚後就懈怠，變成一個不性感的大胖子。

不過，該名丈夫也有「法外開恩」，在條例後面補充細節說，要是妻子生完1年內又懷孕，那就可以不用遵守這條約，可以繼續吃、補身體，提供肚子裡的孩子營養，減肥推到第二年再說。

▲現在結婚好可怕，還成了一筆交易。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pexels）



千萬不要以為合約就這樣沒了，還有一條款是「生小孩獎勵」，讓她開始懷疑這婚姻到底要不要結了。她崩潰說，她每生一個孩子，未婚夫就會給一大筆錢當獎勵，「這合約根本不合理，用聽的就覺得不合法，我也不敢簽名，這合約真的能合法生效嗎？」

最令人驚訝的是，這合約並非未婚夫一手打造，而是未來公公規劃的。她無奈說，公公是一名律師，他覺得制定這合約可以保障兒子的權益，才不會受到傷害。

超狂的婚前協議合約，引來網友紛紛留言驚嘆說，「妳也可以訂一些婚前條件，像是：丈夫禿頭，他就得付妳一筆錢；丈夫如果劈腿，那份體重合約就無效作廢」、「婚姻當生意」、「生小孩還有錢拿，根本生育機器」、「妳未婚夫對妳身體似乎比較感興趣，而不是這個人和想成家」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼要生產完的媽媽立刻減肥，對一般人來說超困難 。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）