蔡英文變網紅　呂秀蓮：為了網路世代，整個都歪了

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前接受CNN專訪時表態將爭取2020年連任，最近也積極經營網路社群，不僅IG追蹤人數突破10萬，Line官方帳號粉絲數日前更突破33萬，超越台北市長柯文哲的32萬人。對此，前副總統呂秀蓮5日受訪時表示，「我們的民主選舉已經陷入一陣錯亂」，政治人物各個搶著當網紅，此風不可長，並批「為了一個網路時代，整個都歪了」。

為了爭取連任，蔡英文一改過去「辣台妹」姿態，不僅走到哪裡都要民眾「加好友」，還不時開直播與民眾互動，日前更首度在Line官方帳號推出「國家級開箱」影片，曝光「辦公室4寶」。

呂秀蓮日前提出「台灣應向國際宣布和平中立」公投提案，5日向中選會遞案受訪時表示，「我們的民主選舉已經陷入一陣錯亂」，若大家都一昧要爭搶當網紅，就失去了人民選公職的意義。呂秀蓮還說，身為國家元首若是每天心裡都想著選舉，實在令人擔心。

呂秀蓮指出，當今政治人物搶當網紅，根本是「為了一個網路時代，整個都歪了」。她還不忘酸台北市長柯文哲，質疑他真的有認真在治理台北市嗎？至於談到高雄市長韓國瑜，她則說還可以再觀察一下，不過對於政治人物轉型網紅，她依舊強調「基本上我認為，此風不可長」。