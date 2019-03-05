網狂嗆又出國　韓國瑜「黑心酸梅」神回應：坐在市府就有訂單？

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜剛結束5天星馬行程，返台沒多久再宣布22日將出訪大陸沿岸大城，包括香港、澳門、深圳與廈門四地，引來不少網友狠諷「不是出國玩就是在裝病」。對此，韓國瑜5日在臉書以「黑心酸梅」回應，稱「酸」可以提神醒腦，但「酸中帶苦」、「酸中帶澀」大家就要多注意，更嗆難道坐在市政府裡，訂單就會從世界各地飄然而至嗎？

韓國瑜指出，最近市面上流竄著兩種「黑心酸梅」，第一種叫「韓國瑜又要出國了」，但去年競選的時候早已說過，今年年後會親自率團到世界各地為高雄農漁民搶訂單，「不知道賣這款酸梅的人得了哪種選擇性健忘？還是政治人物兌現競選承諾犯了他們的大忌？」難道高雄市長是有某種神功護體，率團坐在市政府裡，就會有訂單了？

另外一種，韓國瑜說，是叫「韓國瑜出國是去玩」，然而他的星馬行程明明幾乎和真人實境秀差不多透明、公開，未來想必也是如此，每天從一踏出飯店房門，分分秒秒都在公眾的掌握之內，「只能說這些兜售苦酸梅的人對於『玩』的定義不是別有用心、就是異於常人。」

韓國瑜表示，自己從以前賣蔬菜水果的經驗明白，說出嘴的話語和吃進肚的東西同樣重要，所以向來都是摸著良心說良心話、賣良心貨，一開始辛苦一點，但以後客人才會源源不斷上門回購，所以如今一看見市面上出現黑心食品就忍不住提醒大家，最近吃酸梅的時候多注意一下成分與來路，更希望這些不肖商家早日良心發現，相信辛苦一陣子，你們也會有一群忠實的好客戶。