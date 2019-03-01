辣台妹→新聞主播　蔡英文談川金二會破局：與相關國強化溝通





▲總統蔡英文2月28日下午接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教一行。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文2月28日下午接見教廷「萬民福音部」部長費洛尼（Card. Fernando Filoni）樞機主教，1日在臉書上化身成「新聞主播」，播報當天自己的行程和國際大事，包括川金會破局、印度與巴基斯坦的軍事衝突等；針對川金會破局，蔡英文承諾，「將會繼續與相關國家強化溝通、對話，並且持續與國際社會合作。」

「外交是一種專業，專業則是一種累積，就像吃火鍋要先加青菜和豆腐，湯才會清，新聞只看一種就不健康。」蔡英文臉書寫到，自己昨天接見了教廷的萬民福音部部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni），對方這次是以「教宗方濟各」特使的身分前來參加台灣天主教會舉辦的「第四屆全國聖體大會」。也特別歡迎教宗未來能夠訪問台灣。

蔡英文說，「我非常認同教宗方濟各常提到的，以對話取代暴力是最好的方式，這也是民主台灣的信念。台灣也將持續作為教廷最好的人道慈善夥伴，為世界做出更多貢獻。」

▲川金會。（圖／路透社）

關於國際大事，蔡英文表示，第一，美國川普總統與北韓領導人金正恩在越南河內舉行第二次會面，白宮方面釋出聲明，這次未達成任何「協議」，但雙方仍期待未來的會面。這次川金會主要聚焦在北韓的無核化進程將如何落實。「對於朝鮮半島的情勢，我們台灣作為區域間一員，將會繼續與相關國家強化溝通、對話，並且持續與國際社會合作，共同致力於區域的穩定與和平。」

蔡英文說，第二，在南亞，印度與巴基斯坦因為喀什米爾問題發生軍事衝突，目前世界各國也都呼籲兩國採取措施，避免雙邊緊張局勢升級。鑒於印巴兩國緊張情勢升高，外交部建議國人近期避免前往查謨暨喀什米爾州及印巴邊境城市旅遊。如果遇到急難情形需要協助，請聯絡我國駐印度代表處Taiwan in India。

▼巴基斯坦擊墜印度戰機。（圖／Muhammad Abuzar Ghaffari KP臉書粉專）