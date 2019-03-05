提高政策透明度「吸外資」　李克強：加強外商權益保護

▲江蘇連雲港貨櫃碼頭。貿易戰（圖／CFP）

記者丘秝榕、曾俊豪／台北－上海聯合報導

面對中美貿易戰對經濟造成的影響，大陸持續推進開放改革政策吸引外資進入，國務院總理李克強於5日全國人大會議中指出，2019年將提高政策透明度和執行一致性，營造內外資企業一視同仁、公平競爭的公正市場環境；「要努力打造良好營商環境，讓企業家安心搞經營、放心辦企業」。

▲李克強。（圖／翻攝自央視）

面對網路蓬勃發展的時代，李克強指出，「將全面加強知識產權保護，健全知識產權侵權懲罰性賠償制度，促進發明創造和轉化運用。科技創新本質上是人的創造性活動。要充分尊重和信任科研人員，賦予創新團隊和領軍人才更大的人財物支配權和技術路線決策權」。

對於侵犯產權的單位，大陸也將採取嚴厲懲處的政策。李克強指出，「保護產權必須堅定不移，對侵權行為要依法懲處，對錯案冤案要有錯必糾。要努力打造良好營商環境，讓企業家安心搞經營、放心辦企業」。

▲福建自由貿易試驗區。（圖／視覺中國）

除此之外，還要加大吸引外資力度。李克強表示，2019年會進一步放寬市場准入，縮減外資准入負面清單，允許更多領域實行外資獨資經營。落實金融等行業改革開放舉措，完善債券市場開放政策。加快與國際通行經貿規則對接，提高政策透明度和執行一致性，營造內外資企業一視同仁、公平競爭的公正市場環境。

同時，加強外商合法權益保護。李克強說，2019年將賦予自貿試驗區更大改革創新自主權，增設上海自貿試驗區新片區，推進海南自貿試驗區建設、探索建設中國特色自由貿易港。支持國家級經開區、高新區、新區開展自貿試驗區相關改革試點，增強輻射帶動作用，打造改革開放新高地；「中國投資環境一定會越來越好，各國企業在華發展機遇一定會越來越多」。