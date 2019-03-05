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1分鐘看懂《政府工作報告》減稅降費！2019減輕9兆負擔

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▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強。（圖／翻攝自央視）

▲李克強在發表《政府工作報告》。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

大陸第十三屆全國人大二次會議上，國務院總理李克強，談到促進民生經濟議題時指出，「今年經濟社會發展任務重、挑戰多、要求高」，2019年不僅要全年減輕企業稅收，以及社保繳費負擔近2萬億元（人民幣，下同，約新台幣9兆），並保障養老金增長，全面發力就業優先政策，「要實施更大規模的減稅。」

製造業等行業

現行增值稅率16%→13%

交通運輸業、建築業等行業

現行增值稅率10%→9%

城鎮職工

下調基本養老保險單位繳費比例，各地降至16%。

小微企業

不得採取增加小微企業實際繳費負擔。

不得自行對歷史欠費進行集中清繳。

電價

清理電價附加收費。

降低製造業用電成本。

一般工商業平均電價再降10%。

6%一檔稅率的行業

稅率保持不變。

對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施。

確保所有行業稅負只減不增。

交通

降低過路過橋費用。

取消或降低一批鐵路、港口收費。

網費

中小企業寬帶平均資費再降15%。

移動網路流量平均資費再降20%以上。

其他減稅降費舉措

小規模納稅人／增值稅起征點從月銷售額3萬元調高到10萬元等。

企業定額稅費／對招用農村貧困人口、城鎮登記失業半年以上人員的各類企業，三年內給予定額稅費減免。

▼減稅降費清單。（圖／人民日報）

▲▼減稅降費,2019兩會。（圖／人民日報）

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,減稅降費,政府工作報告,李克強

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