「部長通道」首秀5分鐘　劉結一：制度不同不是統一的障礙

▲大陸國台辦主任劉結一出席2019全國兩會部長通道回答記者問題。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、魏有德／北京 – 台北 連線報導

大陸13屆全國人大第2次會議今（5）日登場。開幕式結束後，今年第二場部長通道也隨即開放，接受媒體提問。國台辦主任劉結一被安排在第8位出場，結束5分鐘對台工作方針說明便迅速離場。對於兩岸未來發展，劉結一強調，兩制是為了照顧台灣的現實情況，「制度不同，不是统一的障礙，更不是分裂的借口」。

劉結一表示，儘管當前兩岸關係形勢依然嚴峻複雜，前進的道路不會一帆風順，但大道之行、民心所向，勢不可擋；「我們始終牢牢把握兩岸關係的主導權、主動權，兩岸關係必將克難前行，朝著祖國統一的方向邁進」。

▲大陸國台辦主任劉結一表示，制度不同不是兩岸統一的障礙。（圖／記者曾俊豪攝）

今年一月《告台灣同胞書》40週年紀念活動上，大陸國家主席習近平提出「探索兩制台灣方案」。對此，劉結一強調，兩制是為了照顧台灣的現實情況，保障台灣同胞的利益福祉；「和平統一以後，確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞生活方式、社會制度會得到充份的尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益會得到充份的保障」。

他表示，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，在堅持九二共識、反對台獨的共同基礎上，與台灣各政黨、各界別代表人士開展民主協商，廣泛深入探討兩岸關係和民族未來，為兩岸關係和平發展作出制度性安排，推動兩岸走向和平統一的進程。

▲大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一。（圖／翻攝自央視）

劉結一原訂中午12時接受媒體提問，因前幾位官員回應記者時間較長，劉結一登場時已經超過12時30分，因此僅接受一家媒體提問，經過5分鐘的回應後便在主持人說明下，迅速離場。

