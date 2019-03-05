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堅持共商共建共享　李克強：「一帶一路」引領效應持續釋放

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▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強。（圖／翻攝自央視）

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強在發表《政府工作報告》。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔、陳政錄／台北、北京連線報導

 大陸全國第十三屆全國人大二次會議今（5）日揭幕。對於「一帶一路」發展，大陸國務院總理李克強在《政府工作報告》中表示，共建「一帶一路」引領效應持續釋放。對2019工作任務，李克強說，會推動共建「一帶一路」；辦好第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇；推動對外投資合作健康有序發展。

李克強就過去一年中，對經貿方面主要做的工作發表報告說，同沿線國家的合作機制不斷健全，經貿合作和人文交流加快推進，出台穩外貿政策，貨物通關時間壓縮一般以上；下調部分商品進口關稅，關稅總水平由9.8%降至7.5%；新設一批跨境電商綜合試驗區；複製推廣自貿試驗區改革經驗；大幅壓縮外資准入負面清單，擴大金融、汽車等行業開放，一批重大外資項目落地，新設外資企業增長近70%。

對於 2019的工作任務，李克強說，會推動共建「一帶一路」；堅持共商共建共享，遵循市場原則和國際通行負責，發揮企業主體作用，推動基礎設施互聯互通，加強國際產能合作，拓展第三方市場合作；辦好第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇；推動對外投資合作健康有序發展。

十三屆全國人大二次會議5日上午9點開幕，中國大陸國務院總理李克強在會議上，就關於政府工作的報告，審查國務院關於2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃草案的報告，審查國務院關於2018年中央和地方預算執行情況與2019年中央和地方預算草案的報告。會議預計15日閉幕，屆時將由李克強舉行中外記者會。

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大

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