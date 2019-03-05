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李克強工作報告未提軍費　財政部：2019達1兆人民幣、增7.5％

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 ▲▼解放軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊進行實戰訓練。（圖／翻攝自央廣軍事）

▲解放軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊進行實戰訓練。（圖／翻攝自央廣軍事）

記者丘秝榕、曾俊豪／台北－上海聯合報導

國務院總理李克強於5日全國人大會議中未公開2019年軍費預算，不過在財政部的預算報告中指出，國防支出部分，為11,898.76億元（人民幣，下同），增長幅度為7.5％。此次人大會議舉辦期間將舉行13場記者會，3月15日上午大會閉幕後，國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳與中外記者見面並回答問題。

大陸第十三屆全國人大二次會議，3月5日上午9時舉行開幕會，此次會議共有八項議程，四次全體會議；大陸國家主席、中共中央總書記習近平到場後，國務院總理李克強上台發表政府工作報告。

有關軍備部分，財政部的預算報告中指出，2019年國防支出部分，將增加11,898.76億元，增長幅度為7.5％；另外，公共安全部分預算為1797.8億元，增長5.6％；科學技術部分預算3543.12億元，增長13.4％。回顧2018年，國防支出為11,069.51億元，增長8.1％；一般公共服務支出1453.88億元，增長11.6％；外交支出600.7億元，增長15.6％；公共安全支出1991.1億元，增長5.5％；科學支出3114.84億元，增長10.1％。

根據了解，此次人大會議舉辦期間將舉行13場記者會，包括3月6日至7日，國家發展改革委主任、財政部部長、國務院扶貧辦主任將出席記者會；3月8日上午，外交部部長將針對外交政策和對外關係回答提問；3月9日至11日，商務部部長、國資委主任、人民銀行行長、科技部部長、市場監管總局局長、生態環境部部長出席記者會；3月12日下午，最高人民法院負責人出席記者會。3月15日上午大會閉幕後，國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳與中外記者見面並回答問題。

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,李克強,政府工作報告,人大會議

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