企業更大規模減稅！　李克強：保障職工社保待遇、養老金增長

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強。（圖／翻攝自央視）

記者丘秝榕、曾俊豪／台北－上海聯合報導

大陸第十三屆全國人大二次會議上，國務院總理李克強，談到促進民生經濟議題時指出，「今年經濟社會發展任務重、挑戰多、要求高」，2019年不僅要全年減輕企業稅收，以及社保繳費負擔近2萬億元（人民幣，下同），並保障養老金增長，全面發力「就業優先政策」。看似要盡全力推進國內經濟實力。

李克強指出，「今年經濟社會發展任務重、挑戰多、要求高」，「我們要突出重點、把握關鍵，紮實做好各項工作」。

「要實施更大規模的減稅」，李克強表示，2019年將普惠性減稅與結構性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔。深化增值稅改革，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%，確保主要行業稅負明顯降低；保持6%一檔的稅率不變，但通過採取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增，繼續向推進稅率三檔併兩檔、稅制簡化方向邁進。

李克強指出，「抓好年初出台的小微企業普惠性減稅政策落實」，「這次減稅，著眼『放水養魚』、增強發展後勁並考慮財政可持續，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措，是完善稅制、優化收入分配格局的重要改革，是宏觀政策支持穩增長、保就業、調結構的重大抉擇」。

為確保減稅降費落實到位。李克強表示，「減稅降費直擊當前市場主體的痛點和難點，是既公平又有效率的政策。全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元。這會給各級財政帶來很大壓力。為支持企業減負，各級政府要過緊日子，想方設法籌集資金。中央財政要開源節流，增加特定國有金融機構和央企上繳利潤，一般性支出壓減5%以上、『三公』經費再壓減3%左右，長期沉澱資金一律收回。地方政府也要主動挖潛，大力優化支出結構，多渠道盤活各類資金和資產。我們要切實讓市場主體特別是小微企業有明顯減稅降費感受，堅決兌現對企業和社會的承諾，困難再多也一定要把這件大事辦成辦好」。

除了減稅外，還要解決企業融資難融資貴問題，李克強說，「改革完善貨幣信貸投放機制，適時運用存款準備金率、利率等數量和價格手段，引導金融機構擴大信貸投放、降低貸款成本，精準有效支持實體經濟，不能讓資金空轉或脫實向虛。加大對中小銀行定向降準力度，釋放的資金全部用於民營和小微企業貸款。支持大型商業銀行多渠道補充資本，增強信貸投放能力，鼓勵增加製造業中長期貸款和信用貸款。今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上。清理規範銀行及中介服務收費。完善金融機構內部考核機制，激勵加強普惠金融服務，切實使中小微企業融資緊張狀況有明顯改善，綜合融資成本必須有明顯降低」。

除了減低企業負擔，2019年大陸也將加強穩定和擴大就業。李克強指出，將紮實做好高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業工作，加強對城鎮各類就業困難人員的就業幫扶。「對招用農村貧困人口、城鎮登記失業半年以上人員的各類企業，三年內給予定額稅費減免，加強對靈活就業、新就業形態的支持。堅決防止和糾正就業中的性別和身份歧視。實施職業技能提升行動，從失業保險基金結餘中拿出1000億元，用於1500萬人次以上的職工技能提升和轉崗轉業培訓」。