網路資費再降20%　李克強：深化大數據、人工智能研發應用

▲李克強在發表《政府工作報告》。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔、陳政錄／台北、北京連線報導

大陸全國第十三屆全國人大二次會議今（5）日登場。新興產業作為時下大熱趨勢，大陸國務院總理李克強對此表示，2019要促進該產業加快發展；深化大數據、人工智能等研發應用，「加快在各行業各領域推進『互聯網+』」。此外，李克強說，要持續推動網路提速降費，移動網路流量平均資費再降低20%以上。

李克強說，要深化大數據、人工智能等研發應用，培育新一代資訊科技、高端設備、生物醫藥、新能源汽車、新材料等新興產業集群，壯大數字經濟；堅持包容審慎監管，支持新業態新模式發展，促進平台經濟、共享經濟健康成長，加快在各行業各領域推進「互聯網+」。

▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議現場。（圖／翻攝自央視）

對於網路方面，李克強表示，要持續推動網路提速降費；開展城市千兆寬帶入戶示範，改造提升遠程教育、遠程醫療網路，推動移動網路基站擴容升級，讓用戶切實感受到網速更快更穩定；今年中小企業寬帶平均資費再降低15%，移動網路流量平均資費再降低20%以上，在全國實行「攜號轉網」，規範套餐設置，使降費實實在在、消費者明明白白。

對於傳統產業，李克強表示，要「改造提升」，圍繞推動製造業高質量發展，強化工業基礎和技術創新能力，促進先進製造業和現代服務業融合發展，加快建設製造強國。

李克強具體表述稱，要打造工業互聯網平台，拓展「智能+」，為製造業轉型升級賦能；支持企業加快技術改造和設備更新，將固定資產加速折舊優惠政策擴大至全部製造業領域；強化質量基礎支撐，推動標準與國際先進水平對接，提升產品和服務品質，讓更多國內外用戶選擇中國製造、中國服務。