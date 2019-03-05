《我不是藥神》效應續燒　李克強：17種抗癌藥大幅降價

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強。（圖／翻攝自央視）

記者丘秝榕、曾俊豪／台北－上海聯合報導

電影《我不是藥神》效應持續延燒，國務院總理李克強於5日全國人大會議中表示，為改善民生條件，「加快新藥審評審批改革，17種抗癌藥大幅降價並納入國家醫保目錄」，「深化醫療、醫保、醫藥聯動改革」，「推進分級診療」。

大陸第十三屆全國人大二次會議上，李克強指出，回顧2018年所做的努力，為了在發展中保障和改善民生，將建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，提高退休人員基本養老金，城鄉居民基礎養老金最低標準從每月70元提高到88元。繼續提高優撫、低保等標準，殘疾人「兩項補貼」惠及所有符合條件人員。加強退役軍人服務管理工作，維護退役軍人合法權益。

▲《我不是藥神》劇照。（圖／《我不是藥神》劇照）

在《我不是藥神》的「加持」下，大陸也將進行一系列醫療改革。李克強指出，未來將深化醫療、醫保、醫藥聯動改革，穩步推進分級診療，提高居民基本醫保補助標準和大病保險報銷比例，加快新藥審評審批改革，17種抗癌藥大幅降價並納入國家醫保目錄。並加快推進文化惠民工程，持續加強基層公共文化服務；全民健身蓬勃開展，體育健兒在國際大賽上再創佳績。

人大會議發言人張業遂於4日新聞發布會中表示，預備會議已通過大會議程，選出176人組成大會主席團，王晨擔任大會秘書長，大會將於3月5日上午開幕，3月15日上午閉幕，會期10天半，共有八項議程，四次全體會議。

有關一次大會的「成績」，張業遂指出，2018年大會審議通過憲法修正案，制定監察法，通過有關重大問題的決定事項4件；常委會制定法律8件，修改法律47件次，通過有關法律問題和重大問題的決定9件。

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