不斷更新／企業大減稅！　李克強：確保降費落實到位

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強發表演講。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭、陳政錄、曾俊豪／台北─北京聯合報導

【10:39更新】

非洲豬瘟疫情仍在大陸發燒。在5日舉行的第十三屆全國人大二次會議上，國務院總理李克強在《政府工作報告》中表示，要穩定生豬等畜禽生產，做好非洲豬瘟等疫病防控。此外，他還提到，要加快農村科技改革創新，大力發展現代種業，實施地理標誌農產品保護工程，推進農業全程機械化。

談非洲豬瘟燒不停 李克強：做好疫病防控、穩定畜禽生產

【10:26更新】

大陸全國第十三屆全國人大二次會議今（5）日登場。新興產業作為時下大熱趨勢，大陸國務院總理李克強對此表示，2019要促進該產業加快發展；深化大數據、人工智能等研發應用，「加快在各行業各領域推進『互聯網+』」。此外，李克強說，要持續推動網路提速降費，移動網路流量平均資費再降低20%以上。

網路資費再降20% 李克強：深化大數據、人工智能研發應用

【10:12更新】

大陸第十三屆全國人大二次會議上，國務院總理李克強，談到促進民生經濟議題時指出，「今年經濟社會發展任務重、挑戰多、要求高」，2019年不僅要全年減輕企業稅收，以及社保繳費負擔近2萬億元（人民幣，下同），並保障養老金增長，全面發力「就業優先政策」。看似要盡全力推進國內經濟實力。

►►企業更大規模減稅！ 李克強：保障職工社保待遇、養老金增長

【10:07更新】

第十三屆全國人民代表大會第二次會議5日上午9時在北京人民大會堂開幕。國務院總理李克強發布政府工作報告，並審查國務院關於2018年中央和地方預算執行情況。李克強回顧2018年，達成了六點主要任務。

►►李克強回顧2018年「六個面向」 全面小康社會取得重大進展

【09:47更新】

大陸全國第十三屆全國人大二次會議今（5）日揭幕。對於「一帶一路」發展，大陸國務院總理李克強在《政府工作報告》中表示，共建「一帶一路」引領效應持續釋放。對2019工作任務，李克強說，會推動共建「一帶一路」；辦好第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇；推動對外投資合作健康有序發展。

►►堅持共商共建共享 李克強：「一帶一路」引領效應持續釋放

【09:42更新】

電影《我不是藥神》效應持續延燒，國務院總理李克強於5日全國人大會議中表示，為改善民生條件，「加快新藥審評審批改革，17種抗癌藥大幅降價並納入國家醫保目錄」，「深化醫療、醫保、醫藥聯動改革」，「推進分級診療」。

►►《我不是藥神》效應續燒 李克強：17種抗癌藥大幅降價

【09:25更新】

大陸全國第十三屆全國人大二次會議今（5）日登場。對於中美貿易摩擦和兩國關係，大陸國務院總理李克強在《政府工作》報告中表示，中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響；中國會繼續推動中美經貿磋商，「中國秉持互利合作、共贏發展，一貫主張通過平等協商解決貿易爭端。」

►►中美經貿摩擦帶來「不利影響」 李克強：沒有過不去的坎！

▲大陸兩會在北京人民大會堂召開。（圖／記者陳政錄攝）

【09:10更新】

大陸第十三屆全國人大二次會議，3月5日上午9時舉行開幕會，此次會議共有八項議程，四次全體會議；大陸國家主席、中共中央總書記到場後，國務院總理李克強上台發表政府工作報告。3日啟動的政協會議將於下午舉行「政協委員談打贏防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰」記者會，回應相關問題。

►►快訊／陸人大會議今揭幕 李克強發表政府工作報告

【09:06更新】

大陸全國人大會議今天上午開幕，國務院總理李克強在政府工作報告中，對2019年中央對台工作做出布署，表示我們要堅持對台工作大政方針。全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

►►李克強工作報告涉台貫徹「習五點」 再提一中原則、九二共識

【09:03更新】

大陸第十三屆全國人民代表大會第二次會議今天上午開幕，國務院總理李克強在政府工作報告中，設定2019全年宏觀經濟目標，其中國內生產總值（GDP）成長率6到6.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮登記失業率4.5%以內。

►►GDP年增6到6.5% 李克強報告拍板陸2019年經濟成長目標