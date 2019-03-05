李克強工作報告涉台貫徹「習五點」　再提一中原則、九二共識

▲大陸國務院總理李克強。（圖／中新社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大會議今天上午開幕，國務院總理李克強在政府工作報告中，對2019年中央對台工作做出布署，表示我們要堅持對台工作大政方針。全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

李克強的工作報告指出，將堅決反對和遏制「台獨」分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。深化兩岸融和發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。

報告提到，兩岸同胞同根相系、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。

值得注意的是，相較全國政協主席汪洋在政協工作報告中，以強調習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神為主軸，概括中方對台政策方針，而李克強在報告中，除提到習近平講話外，也仍按慣例點出「堅持一個中國原則和『九二共識』」，全文共162字。

習近平「習五點」包括一、攜手推動民族復興，實現和平統一目標。二、探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。三、堅持一個中國原則，維護和平統一前景。四、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。五、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。