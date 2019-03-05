李克強回顧2018年「六個面向」　全面小康社會取得重大進展

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強進行報告。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

第十三屆全國人民代表大會第二次會議5日上午9時在北京人民大會堂開幕。國務院總理李克強發布政府工作報告，並審查國務院關於2018年中央和地方預算執行情況。李克強回顧2018年，達成了六點主要任務。

李克強提到，「過去一年是全面貫徹黨的十九大精神開局之年，是本屆政府依法履職第一年。我國發展面臨多年少有的國內外複雜嚴峻形勢，經濟出現新的下行壓力。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，完成全年經濟社會發展主要目標任務，決勝全面建成小康社會又取得新的重大進展。」

一、經濟運行保持在合理區間：

李克強指出，國內生產總值增長6.6%，總量突破90萬億元。經濟增速與用電、貨運等實物量指標相匹配。居民消費價格上漲2.1%。國際收支基本平衡。城鎮新增就業1361萬人、調查失業率穩定在5%左右的較低水平。「近14億人口的開發中國家，實現比較充分就業至關重要。」

二、經濟結構不斷優化：

李克強表示，消費帶動經濟增長作用進一步增強。服務業對經濟增長貢獻率接近60%，高技術產業、裝備製造業增速明顯快於一般工業，農業再獲豐收。單位國內生產總值能耗損率下降3.1%。質量和效益繼續提升。

三、發展新動能快速成長：

李克強說，嫦娥四號等一批重大科技創新成果相繼問世。傳統產業加快轉型升級、大眾創業萬眾創新深入推進，日均新設企業超過1.8萬戶，市場主體總量超過1億戶。新動能正在深刻改變生產生活方式、塑造中國發展新優勢。

四、改革開放取得新突破：

李克強提到，國務院及地方政府機構改革順利實施，重點領域改革邁出新的步伐，市場准入負面清單制度全面實行，簡政放權、放管結合、優化服務改革力度加大，營商環境國際排名大幅上升。對外開放全方位擴大，共建「一帶一路」取得重要進展。首屆中國國際進口博覽會成功舉辦，海南自貿試驗區啟動建設。貨物進出口總額超過30萬億元，實際使用外資1383億美元、穩居發展中國家首位。

五、三大攻堅戰開局良好：

李克強說，防範化解重大風險，宏觀槓桿率趨於穩定，金融運行總體平穩。精準脫貧有力推進，農村貧困人口減少1386萬，易地扶貧搬遷280萬人。污染防治得到加強，細顆粒物（PM2.5）濃度繼續下降，生態文明建設成效顯著。

六、人民生活持續改善：

李克強指出，居民人均可支配收入實際增長6.5%。提高個人所得稅起徵點，設立6項專項附加扣除。加大基本養老、基本醫療等保障力度，資助各類學校家庭困難學生近1億人次。棚戶區住房改造620多萬套，農村危房改造190萬戶。城鄉居民生活水平又有新提高。最後，李克強說到，受美中貿易戰、全球金融市場震盪，中國面對的是經濟轉型陣痛凸顯的嚴峻挑戰，經過全國上下共同努力，經濟發展在高基數上總體平穩，社會大局保持穩定，最終良好地完成年度目標，「這再次表明，在中國共產黨領導下，中國人民有戰勝任何艱難險阻的勇氣、智慧和力量，中國的發展沒有過不去的坎。」