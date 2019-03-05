中美經貿摩擦帶來「不利影響」　李克強：沒有過不去的坎！





▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強上台進行報告。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔、陳政錄／台北、北京連線報導

大陸全國第十三屆全國人大二次會議今（5）日登場。對於中美貿易摩擦和兩國關係，大陸國務院總理李克強在《政府工作》報告中表示，中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響；中國會繼續推動中美經貿磋商，「中國秉持互利合作、共贏發展，一貫主張通過平等協商解決貿易爭端。」

李克強說，回顧過去一年，成績來之不易；我們面對的是深刻變化的外部環境；經濟全球化遭遇波折，多邊主義受到衝擊，國際金融市場動蕩，特別是中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響，「我們面對的是經濟轉型陣痛凸顯的嚴峻挑戰。」最後他也喊話，「在中國人民有戰勝認何艱難險阻的勇氣、智慧和力量，中國的發展沒有過不去的坎。」

對於2019工作，李克強表示，會促進貿易和投資自由化便利化，加快構建高標準自貿區網絡，推進那個區域全面經濟夥伴關係協定，中國秉持互利合作、共贏發展，一貫主張通過平等協商解決貿易爭端，「我們對作出的承諾認真履行，對自身合法權益堅決維護。」

十三屆全國人大二次會議5日上午9點開幕，中國大陸國務院總理李克強在會議上，就關於政府工作的報告，審查國務院關於2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃草案的報告，審查國務院關於2018年中央和地方預算執行情況與2019年中央和地方預算草案的報告。會議預計15日閉幕，屆時將由李克強舉行中外記者會。