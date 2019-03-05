快訊／陸人大會議今揭幕　李克強發表政府工作報告

▲李克強。（圖／翻攝自央視）

記者丘秝榕、曾俊豪／台北－上海聯合報導

大陸第十三屆全國人大二次會議，3月5日上午9時舉行開幕會，此次會議共有八項議程，四次全體會議；大陸國家主席、中共中央總書記習近平到場後，國務院總理李克強上台發表政府工作報告。3日啟動的政協會議將於下午舉行「政協委員談打贏防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰」記者會，回應相關問題。

第十三屆全國人大會議由人大常務委員長栗戰書主持，將聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告，審查國務院「2018年國民經濟和社會發展計劃」執行情況，與「2019年國民經濟和社會發展計劃草案」報告，審查國務院關於2018年中央和地方預算執行情況，與2019年中央和地方預算草案報告。下午，各代表團舉行全體會議，審議政府工作報告。

▲北京人民大會堂。（圖／記者曾俊豪攝）

根據了解，此次人大會議舉辦期間將舉行13場記者會，包括3月6日至7日，國家發展改革委主任、財政部部長、國務院扶貧辦主任將出席記者會；3月8日上午，外交部部長將針對外交政策和對外關係回答提問；3月9日至11日，商務部部長、國資委主任、人民銀行行長、科技部部長、市場監管總局局長、生態環境部部長出席記者會；3月12日下午，最高人民法院負責人出席記者會。3月15日上午大會閉幕後，國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳與中外記者見面並回答問題。

▲人大會議發言人張業遂。（圖／CFP）。

人大會議發言人張業遂於4日新聞發布會中表示，預備會議已通過大會議程，選出176人組成大會主席團，王晨擔任大會秘書長，大會將於3月5日上午開幕，3月15日上午閉幕，會期10天半，共有八項議程，四次全體會議。

有關一次大會的「成績」，張業遂指出，2018年大會審議通過憲法修正案，制定監察法，通過有關重大問題的決定事項4件；常委會制定法律8件，修改法律47件次，通過有關法律問題和重大問題的決定9件。

►►全國人大4日舉行預備會議

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