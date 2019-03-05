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女優當面羞辱「你本人好噁心」！暗黑周董曝這行辛酸：身心靈都被掏空了

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▲日本AV男優「暗黑周董」東尼大木。（圖／翻攝自東尼大木Instagram）

▲日本AV男優「暗黑周董」東尼大木。（圖／翻攝自東尼大木Instagram）

國際中心／綜合報導

多數男鄉民都羨慕AV男優能親自對戲性感女優，除了可以填補身心靈之外，還能賺進財富與名聲，可說是一舉數得。然而知名AV男優東尼大木（トニー大木）就透露，其實事情根本就不是想像中那麼簡單，他也曾被天后級女優當面羞辱，也覺得自己身心靈被掏空了，「能在這一行撐兩年以上的男優都是神！」

「這一行有很多漂亮、但個性卻不怎麼可愛的女孩……」專欄作家「一劍浣春秋」引述東尼大木的說法，25年前，他經由父親友人介紹，去了AV片商攝影棚打工，也意外成為了男優，當時覺得年輕氣盛，覺得有得幹又能拿錢，是一件非常爽的事情，只是很快就體驗到這一行的殘酷。

東尼大木說，回憶幾年前的AV界，女優都是到了現場才知道今天合作的男優是誰，男優也是如此，有一次他風塵僕僕地趕到片場，沒想到一見面就被女優削了一頓：「什麼啊，今天是東尼喔，你本人看起來好噁心，我真衰！」儘管被羞辱、內心很受傷，東尼大木仍禮貌回應：「抱歉，今天只有我，請妳忍耐一下。」後來那個女優還成了AV界的天后。

▲日本AV男優「暗黑周董」東尼大木。（圖／翻攝自東尼大木Twitter）

▲東尼大木覺得自己身心靈被掏空了。（圖／翻攝自東尼大木Twitter，下同）

東尼大木只能催眠自己好愛、好愛眼前這位「不可愛的女孩」，一上場就把工作做好，「所以啊，AV男優是個必須要欺騙自己的職業……」東尼大木說，剛入行的男優大多很興奮，可是也很快就被消磨掉，因為「有些對手的性格惡劣到根本硬不起來，還是得硬著頭皮做」；後來，很多男優就是「皮笑肉不笑」、顏面神經失調，也對女人沒有任何幻想了，就開始有人帶著失望的情緒離開，「AV男優真的是一個會掏空身心靈的工作啊！」

根據內容，東尼大木透露自己一個月大概拍10支作品，與過去相比大幅減少，原因是自己的年紀大了，體力也沒有以前那麼好，因此控制了數量，給了後輩表現的機會，「我是把它（拍片）當做運動啦，畢竟現在事前都會知道合作的對象，打聽一下就大概知道女優的性格。最重要的是每次拍完片子進入『聖人模式』，都覺得自己身心靈被掏空了。」

▲日本AV男優「暗黑周董」東尼大木。（圖／翻攝自東尼大木Twitter）

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