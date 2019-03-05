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員工店內扮「遛鳥俠」噁吐布丁　大戶屋：全分店暫停營業、董事扣薪10%

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國際中心／綜合報導

日本知名連鎖餐廳「大戶屋」在上月中有3名員工在店內拍攝「露鳥」影片，並放在社群網站上。遭到民眾檢舉後，公司立刻向大眾道歉，解雇該名員工，甚至宣佈，大戶屋全日本分店12日休店一天，重新進行員工培訓，並針對5名全職董事扣除本月薪資5%做為懲戒。

這段影片在上個月16日開始在網路流傳，影片中有名員工帶著外星人面具，下半身僅穿著內褲，直接「露鳥」在店內亂跳，接著用餐廳的托盤擋住下體，圍觀的人一邊用手機錄影一邊鼓譟。還有一段影片是，一名員工穿著制服，在廚房內噁玩布丁，將布丁塞入口中後，再全部吐出。大戶屋接到檢舉後以立刻開除至少3名相關員工，並在網站上發表道歉聲明，指出會盡力慎防此類事件再度發生，會努力挽回大眾信任。

大戶屋更在4日宣布，大戶屋全日本分店在12日休店一天，不分正職、兼職員工，全部必須重新接受員工加強訓練。大戶屋發言人表示，除了禁止員工將智慧型手機帶入工作場所外，也會禁止員工在餐廳內拍攝影片、照片上傳至社群網站，「我們的員工在餐廳內做出不當的行為，而這些影像也留存在客戶的印象中，因此為了恢復大眾對我們的信心，我們必須重新進行培訓。」

除此之外，大戶屋的5名全職董事的3月份薪資，將扣除10%作為懲戒。預計此次閉店，將會讓大戶屋本季財報損失1億日圓（約新台幣2800萬元）

ET快訊
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關鍵字：大戶屋,露鳥,不雅,日韓要聞

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