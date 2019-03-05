來回7600km！金正恩凌晨抵平壤　北韓鬧空城10天「上任來最久」

▲ 金正恩結束川金二會行程，回到平壤。（圖／朝中社，下同）

國際中心／綜合報導

越南「川金二會」2月28日落幕，美國總統川普當天便乘空軍一號返美，北韓領導人金正恩則停留至2日上午9時30分才離開下榻的美利亞飯店，一路乘綠皮專用列車，於5日凌晨抵達平壤。為出席峰會及正式訪問越南，金正恩此次離開北韓長達10天，也成為他掌權以來，平壤鬧空城最久的一次。

官用媒體《朝中社》報導，金正恩在全世界的矚目之下，完成第二次北韓及美國首腦會談及越南訪問，成果豐厚，5日乘專列抵達平壤，在軍儀隊的恭迎隊伍中走下列車；但文中與川金二會相關的內容除了「成果豐厚」以外卻少之又少，英文版《朝中社》網頁則是完全沒有提到。

南韓《韓聯社》分析，川金二會以未達任何協議的結局收場，難以多加描述，但此次高峰會談人人皆知，沒辦法一個字都不提，因此報導僅著重於前來迎接金正恩歸國的民眾，而非峰會結果。

根據勞動黨機關報《勞動新聞》，金正恩在越南當地時間2日中午12時38分（台灣時間下午1時38分）自邊境的同登站出發，經過整整60小時30分鐘，於北韓時間5日凌晨3時8分（台灣時間2時8分）抵達平壤。報導指出，金正恩此次來回越南，乘坐專列橫跨7600公里，在越南約停留100個小時。