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梟龍還沒完成首殺？　印度被俘飛官：我被F-16擊落

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▲▼巴基斯坦F-16。（圖／翻攝自維基百科）

▲巴基斯坦F-16。印度被俘飛官聲稱，是被F-16擊落。（圖／翻攝自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

巴基斯坦2月27日疑似用JF-17「梟龍」戰機擊落2架印軍米格-21，取得歷史「首殺」並俘虜印度飛官，梟龍的研發方「成都飛機工業集團」股票「成飛集成」股價還因此大漲9.99%漲停。但是印度中校飛官阿比南丹（Abhinandan Varthaman）接受印度媒體訪問時卻聲稱，是被F-16擊落的。

▲▼巴基斯坦空軍第26中隊的JF-17「梟龍」戰機，在印巴空戰擊落2架印軍米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲巴基斯坦「梟龍」還沒完成首殺？（圖／翻攝自新浪軍事）

根據印度媒體Defence News India報導，被俘的飛官阿比南丹表示，當時他駕駛Mig-21戰機飛越喀什米爾上空，發現有幾架來自巴基斯坦的F-16戰機，以及有其他數架的JF-17和幻象5正企圖越界到印度控制區域。

阿比南丹聲稱，當時和其他5架友機發現時，準備進入戰鬥狀態，開始攔截巴基斯坦的戰機。他說，「我已經使用R-73飛彈瞄準F-16了」，卻沒有想到遭到對方另一架F-16的瞄準並被擊落。

根據網傳巴軍透露的細節指出，2月27日巴基斯坦空軍出動戰鬥機打擊印控喀什米爾地區目標，2架印度空軍米格-21戰鬥機進行追擊，結果越過實際控制線，進入巴方一側，第26中隊JF-17戰鬥機執行防空巡邏任務，立刻佔據有利陣位，發射PL-5E-2近距格鬥空對空導彈將這2架米格-21戰鬥機擊落。

▲▼列裝印度空軍的米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲列裝印度空軍的米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

米格-21是蘇聯米高揚•格列維奇設計局於1950年代初期研製的一種單座單發輕型超音速的第二代戰鬥機，於1959年首次服役，至今仍然有不少米格-21活躍在世界上，並有許多現代化升級套裝，被戲稱是戰機界的AK-47。

JF-17「梟龍」是中國成都飛機公司與巴基斯坦航空綜合企業合作研製的單座單發輕型多用途戰機，於2007年正式服役，有超視距作戰能力，具備第四代戰機標準作戰能力。是世界上首款使用DSI進氣道的現役戰鬥機。

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關鍵字：梟龍,F-16,F16,JF-17,JF17,軍武,國際軍武

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