梟龍總師和殲-20同一人　楊偉接手研製到首飛只花23個月

▲楊偉昔日接手梟龍戰機總師職位。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

印巴在喀什米爾地區激烈衝突，讓巴軍疑似完成歷史「首殺」的JF-17「梟龍」瞬間成為全球討論度最火紅的戰鬥機。事實上梟龍得以順利問世，不得不提及大名鼎鼎的殲-20總師楊偉，從接下該戰機處於凍結技術狀態的棘手任務到實現首飛，只用了短短23個月時間，創下當時中國軍機研製新紀錄。

中國專門為出口巴基斯坦開發的梟龍，最初是在米格-21戰機的基礎上進行升級改進，但隨著項目的推進和新技術的大量應用，該機逐漸演化成一款三代戰機。回顧航空工業報導，2001年1月，不到40歲的楊偉被任命為梟龍戰機的總設計師。而當時戰機的研製已經走過近10年的時間，卻仍處於方案設計階段。

楊偉曾指出，一款好的戰鬥機真正的成功並不是某項技術的成功，而是對於戰場應用的成功，「巴基斯坦空軍是一支在實戰中成長起來的部隊，他們對於武器裝備的需求完全針對於戰場實戰，而我要做的就是讓技術更準確地服務於作戰需求。」

這位中國科學院院士說，在梟龍的設計中有堅持也有妥協，例如應用「蚌」式進氣道這樣的先進技術來提高飛機的整體性能，同時也應用了大量成熟的技術來降低飛機的成本。「我們不斷進行取捨與綜合，也在諸多的矛盾中進行決策，這些的基礎就是對技術的把握與對作戰需求的理解。」

▼巴基斯坦空軍第26中隊的JF-17「梟龍」戰機，在印巴空戰擊落2架印軍米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

2003年，梟龍成功實現首飛，而該款機型從凍結技術狀態到實現首飛僅用了23個月的時間，創造了當時中國軍機研製的新紀錄。2006年4月裝配中國最先進的完整航電系統的梟龍04架又成功實現首飛，大陸媒體形容，此項創舉實現了中國新一代先進戰鬥機研發的嶄新跨越。

巴基斯坦為表彰對該國國防現代化建設做出突出貢獻，在2017年3月23日由該國總統親自頒發「卓越之星」國家榮譽獎章給楊偉。據了解，梟龍的成功推出，標誌著巴國航空工業除了保養和教練機外，首次擁有自己的軍事生產線。截至2018年3月止，巴軍已經製造超過100架JF-17，組建6個戰鬥機中隊，而更先進的block3版本即將開始生產，計劃在2020年前後生產50架。

此外，根據網傳巴軍透露2月27日的空戰細節指出，當天巴基斯坦空軍出動戰鬥機打擊印控喀什米爾地區目標，2架印度空軍米格-21戰鬥機進行追擊，結果越過實際控制線，進入巴方一側，第26中隊JF-17戰鬥機執行防空巡邏任務，立刻占據有利陣位，發射PL-5E-2近距格鬥空空導彈將這2架米格-21戰鬥機擊落。

▼「梟龍」（FC-1）飛機總設計師楊偉獲頒巴基斯坦「卓越之星」國家榮譽獎章。（圖／翻攝自新浪軍事）