　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

F-21戰機亮相印度航空展　其實就是F-16V升級版

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼印度F-21戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin youtube）

▲印度F-21戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin youtube，下同）

國際中心／綜合報導

在印度班加羅爾舉行的2019印度航空展（Aero India 2019）上，有一款名為F-21的多用途戰機公開亮相，但F-21其實就是美製F-16的印度版，由F-16升級而來。

根據航空家（The aviationist）報導，美國洛克希德‧馬丁公司（Lockheed Martin）應印度空軍的要求，提供總造價超過150億美元（約新台幣4640億）的110架F-21戰機給印度。

洛克希德‧馬丁公司與印度塔塔先進系統公司（Tata Advanced Systems）合作研發F-21，還打出了「印度製造」與「印度通往F-35之路」的口號。

▲▼印度F-21戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin youtube）

洛克希德‧馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics，洛克希德‧馬丁公司的一個主要單位）策略與商業發展部門的副總經理拉爾（Vivek Lall）說，「F-21從裡到外都不一樣。」戰機的配置也是為了滿足印度空軍獨特的需求，並將印度與世界上最傑出的國防公司整合為世界上最大的戰鬥機生態系統，F-21的新名稱突顯出該公司履行提供先進戰機給印度空軍的承諾，也提供工業製造機會給印度，並加速美印兩國之間在先進科技上更緊密的合作。

F-21戰機其實是就是改良過的70批次F-16戰機（F-16 Block 70），也就是F-16V的升級版，屬於最先進的第四代戰機，70批次F-16戰機升級的部分包括諾斯洛普‧格拉曼公司（Northrop Grumman）的APG-83「主動電子掃瞄陣列雷達」（Active electronically scanned array radar，AESA），這沿用了F-22與F-35戰機的技術，可使F-16戰機同時追蹤超過20個目標，並在各種環境下進行精準打擊。

值得注意的F-21還包括拖曳誘餌系統（Towed Decoy System），這是一種安裝在機翼下的電子反制系統，可釋放誘餌以誘騙來襲的導彈，避免機身受創。

ET快訊
約好今年結婚！男友突車禍亡「卻來電」　朋友轉達…她摺蓮花爆哭
快訊／台南驚傳街頭隨機殺人！女無辜遭猛刺　腸子外露命危
即／國1南下「五股泰山段」阿羅哈+4轎車連環撞　全線封閉大爆

關鍵字：F-21,F21,F16V,F-16V,印度航空展,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

試圖瞄準總統專機！　土耳其開除300名F-16飛官「損失600億」

俄公布Su-35尾行美F-18「羞辱恥照」　日F-15支援也被玩弄

以色列炸毀中國製JY-27雷達　王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

F-22 vs. F-35誰才是「天下第一戰機」　兩大戰機優勢比一比

新加坡國防部長：新加坡計劃將F-16換成F-35　

400億可買7架F-16V　「發現金給低收入」鄉民轟：寧可買武器

F-21戰機亮相印度航空展　其實就是F-16V升級版

獵鷹9號火箭爆「烈焰橘光」升空！執行「以色列首登月」任務

試圖瞄準總統專機！　土耳其開除300名F-16飛官「損失600億」

川普改變「完全撤軍」心意　白宮計畫在敘利亞駐守200美軍

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

F-21戰機亮相印度航空展　其實就是F-16V升級版

獵鷹9號火箭爆「烈焰橘光」升空！執行「以色列首登月」任務

試圖瞄準總統專機！　土耳其開除300名F-16飛官「損失600億」

川普改變「完全撤軍」心意　白宮計畫在敘利亞駐守200美軍

陸成功研製「太赫茲視頻合成孔徑雷達」　煙塵之下能正常對地面目標成像

「波塞頓」核魚雷水下測試影片曝光　俄海軍將裝備超過32具

中俄聯合研發「先進」重型直升機　2040年前生產近200架

「光輝戰機」亮相印度航空展　陸軍司令親自試飛

殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

海龍儲訓滲透暨山地戰技鑑測　發揮特戰隱密奇襲戰力　

婦幼衛生產品大廠康那香18億元聯貸　一銀統籌主辦

TXT出道專輯預購量破10萬　KPOP粉看數字驚：防彈師弟壓力超大！

雙獅賽／日本跑壘超積極　陳重羽無奈沒打擊機會

《黃金瞳》定檔日曝光！張藝興角色開外掛　李榮浩驚喜客串

《瘋狂亞洲富豪》發酵！2018全年新加坡造訪人次成長6.2%　

出差太緊張！腸躁男一天狂瀉7次　避開「5類食物」終緩解

《生死格鬥 6》豪華體驗版發售前本週末免費體驗

「詭異笑容基」怪物般爬出　「正版汪」秒露驚恐臉避開！

東京獨居男宅中發現「500具人骨」！警破門傻眼　鄰居嚇壞

日本首度對野豬使用疫苗 防堵非洲豬瘟疫情擴散

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

軍武熱門新聞

1架殲-10B抗4架蘇-27取..

「光輝戰機」亮相印度航空展　

土耳其開除300名F-16飛官

影／兩岸開戰　蘇貞昌：戰街道戰..

F-21戰機亮相印度航空展

海龍儲訓滲透暨山地戰技鑑測

陸成功研製「太赫茲視頻合成孔徑..

中俄將聯合研發近200架「先進..

國軍「AGM-88B軍購案」大..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

俄坦承：售中S-400導彈遇風..

傳國防部斥資124億升級雲峰飛..

「波塞頓」核魚雷水下測試影片曝..

更多熱門

相關新聞

土耳其開除300名F-16飛官

飛官養成不易，以美國估算養成一位F-35飛官為例，需1100萬美元（約3.5億台幣），所以飛官在世界各國都被視為重要資產，但是在土耳其卻一次把300名F-16飛官開除，如果以台灣培養一位F-16飛官需要2億新台幣的成本估算，土耳其等於一次損失了600億元，還把自己的空軍戰力給毀掉。

陸成功研製「太赫茲視頻合成孔徑雷達」

「波塞頓」核魚雷水下測試影片曝光

中俄將聯合研發近200架「先進」重型直升機

「光輝戰機」亮相印度航空展　

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併　宣示強強聯手

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

KID認了首度缺席《玩很大》！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面