F-21戰機亮相印度航空展　其實就是F-16V升級版

▲印度F-21戰機。（圖／翻攝自Lockheed Martin youtube，下同）



國際中心／綜合報導

在印度班加羅爾舉行的2019印度航空展（Aero India 2019）上，有一款名為F-21的多用途戰機公開亮相，但F-21其實就是美製F-16的印度版，由F-16升級而來。

根據航空家（The aviationist）報導，美國洛克希德‧馬丁公司（Lockheed Martin）應印度空軍的要求，提供總造價超過150億美元（約新台幣4640億）的110架F-21戰機給印度。

洛克希德‧馬丁公司與印度塔塔先進系統公司（Tata Advanced Systems）合作研發F-21，還打出了「印度製造」與「印度通往F-35之路」的口號。

洛克希德‧馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics，洛克希德‧馬丁公司的一個主要單位）策略與商業發展部門的副總經理拉爾（Vivek Lall）說，「F-21從裡到外都不一樣。」戰機的配置也是為了滿足印度空軍獨特的需求，並將印度與世界上最傑出的國防公司整合為世界上最大的戰鬥機生態系統，F-21的新名稱突顯出該公司履行提供先進戰機給印度空軍的承諾，也提供工業製造機會給印度，並加速美印兩國之間在先進科技上更緊密的合作。

F-21戰機其實是就是改良過的70批次F-16戰機（F-16 Block 70），也就是F-16V的升級版，屬於最先進的第四代戰機，70批次F-16戰機升級的部分包括諾斯洛普‧格拉曼公司（Northrop Grumman）的APG-83「主動電子掃瞄陣列雷達」（Active electronically scanned array radar，AESA），這沿用了F-22與F-35戰機的技術，可使F-16戰機同時追蹤超過20個目標，並在各種環境下進行精準打擊。

值得注意的F-21還包括拖曳誘餌系統（Towed Decoy System），這是一種安裝在機翼下的電子反制系統，可釋放誘餌以誘騙來襲的導彈，避免機身受創。