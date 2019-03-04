5年擴編到1.5萬人　五角大廈：太空軍會成為第六軍種

▲川普2月19日在白宫簽署《第4號太空政策令》的 畫面。(圖／達志影像／美聯社)

大陸中心／綜合報導

五角大廈（The Pentagon）1日正式向國會提出太空軍的建立計畫，希望在五年內獲得20億美元（約新台幣600億元）的經費，用以成立太空軍隊（United States Space Force）。太空軍隊將獨立於所有軍種之外，成為與陸、海、空等軍種並立的第六軍種。國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan），「這會是我國重要的歷史進程。」

綜合外電報導，五角大廈向國會提出太空軍的建軍計畫，並要求國會在2020年度預算中編列7200萬美元，作為太空軍在五角大廈建立總部的啟動經費。

計畫指出，太空軍總部成立初期人力編制約為200人，分別來自不同軍種與民間單位，其中設有一名參謀總長，由四星上將擔任。

計畫內容提及，2024年太空軍將擴編到15000人，「計畫執行時將嚴格控管經費，只編列與執行太空任務相關的人員，這使太空軍成了迄今為止最小的部隊。」

▲美國空軍太空司令部徽章。（圖／維基百科）

五角大廈指出，成立新軍種需經國會批准。提案通過後，太空軍將成為1947年空軍獨立後的第一個新軍種，並遵照總統川普(Donald Trump)的指示，依附在空軍之下。

夏納翰說明，五角大廈提出的太空計畫將成為美國的重要提案，該計畫會是美國在複雜的太空環境下，展開競爭、取得勝利的關鍵。他提到，「太空軍建軍計畫是川普總統大膽又富有前展的太空願景。」

對此，前國防部部長馬提斯（James Mattis）表示，成立太空軍將違反川普政府的努力，「我們正為精簡部隊、減少不必要開支而焦頭爛額，成立太空軍將創造額外開銷。」