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「光輝戰機」亮相印度航空展　陸軍司令親自試飛

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印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

▲印度國造「光輝」戰機（Tejas）示意圖。（圖／達志影像）

印度第一款自行研發的戰鬥機光輝戰機（Tejas Mk 1）經過18年坎坷的研發之路終於取得飛行許可，在印度航空展正式亮相，也象徵著印度空軍戰力的全新里程碑。

根據新德里電視台（NDTV）報導，2019印度航空展在印度南部大城班加羅爾舉行，印度的軍事航空監管機構向空軍參謀總長德諾瓦（Dhanoa）提交了最終的作戰通關證書。 德諾瓦表示，「這架戰機多次試飛，展現了它在的武器在作戰時的精確度」。

陸軍總司令拉瓦特（Bipin Rawat）還親自登上光輝戰機試飛，在試飛過後表示，「這是一趟美妙難忘的飛行體驗，航電設備非常好，如果繼續量產，就能夠增加我們的空中力量」。

光輝戰鬥機由印度斯坦航空有限公司開發的輕型戰鬥機，開發項目源於印度的輕型戰鬥機計劃，從1980年代開始啟動計畫，用以取代正在老化的米格-21戰鬥機，後來該項目計劃被正式命名為Tejas，在梵語意思中是指光輝。

▲▼印度光輝輕型戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度光輝輕型戰機，很大程度參考幻象-2000。（圖／達志影像／美聯社）

光輝戰機最高飛行速度1.6馬赫 （1,350 km/h），作戰半徑300 km，航程3,000 km，採用無水平尾翼的大三角翼設計，使飛機擁有優秀的短距起降能力，很大程度是參考法國幻象-2000，作戰水平只能達到四代戰鬥機的標準。

印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

光輝戰機的雷達是採用了以色列航空航天工業公司的EL/M-2032多模都卜勒脈沖雷達，在飛控方面，由於光輝戰機使用控制構型載具的設計，因此它配備了四個飛行線控系統（FBW），以減輕飛行員的處理負擔，除了雷達，光輝鬥機也配置了紅外線搜索和跟蹤傳感器（IRST），使其可以更精準進行對地/對海攻擊或轟炸。而該系統是以莢艙為基礎。

印度空軍在這一個月以來已經墜毀了5架戰機，對於印度空軍而言可說是相當低迷的一個月，光輝戰機在印度航空展上正式亮相，並取得飛行許可，某種程度上也對印度空軍達到了激勵的作用。

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