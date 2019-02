「光輝戰機」亮相印度航空展　陸軍司令親自試飛

▲印度國造「光輝」戰機(Tejas)示意圖。(圖/達志影像)



印度第一款自行研發的戰鬥機光輝戰機(Tejas Mk 1)經過18年坎坷的研發之路終於取得飛行許可,在印度航空展正式亮相,也象徵著印度空軍戰力的全新里程碑。

根據新德里電視台(NDTV)報導,2019印度航空展在印度南部大城班加羅爾舉行,印度的軍事航空監管機構向空軍參謀總長德諾瓦(Dhanoa)提交了最終的作戰通關證書。 德諾瓦表示,「這架戰機多次試飛,展現了它在的武器在作戰時的精確度」。

陸軍總司令拉瓦特(Bipin Rawat)還親自登上光輝戰機試飛,在試飛過後表示,「這是一趟美妙難忘的飛行體驗,航電設備非常好,如果繼續量產,就能夠增加我們的空中力量」。

