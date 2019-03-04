美韓「同盟」演習今啟動！兵力減日程砍半　川普再轟軍演太貴

▲ 韓美聯合軍演「關鍵決斷」與「鷂鷹」正式走入歷史。圖為2016年舉行的關鍵決斷美韓聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國與南韓今（4日）起展開新一波「同盟」演習，取代「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）兩項大規模聯合軍演。事實上，美國總統川普始終對聯合軍演的成本抱持批評的態度，他更在當地3日發推文指出，軍演成本太高，且現階段減緩與北韓的緊張關係是件好事。

「早在我成為總統以前，我的立場就是如此」，川普周日下午提到，他不希望舉辦聯合軍演的原因，正是想要為美國節省數億美元的經費，且這筆費用從來沒有人能夠補償給美國。

▲ 新一波的「同盟」演習今起展開，將持續至12日，但會排除周末假日期間。（圖／達志影像／美聯社）

自2018年6月舉辦川金首會後，美韓大型聯合軍演已有多次被取消的紀錄。談及此次美韓大型軍演取消的決定，川普認為，「現在這個時間減緩與北韓的緊張關係是件好事。」

韓聯社報導，「同盟」演習與以往的「關鍵決斷」軍演相比，參與兵力大幅減少，演習日程砍半，並取消反擊訓練。一名不願透露姓名的軍方人員則提到，同盟演習旨在維持軍事方面的準備，以便應付來自各方可能潛在的威脅。

南韓國防部發言人崔賢洙（Choi Hyun-soo）表示，「即便演習時間縮減，但我們努力實現（演習）目標是毫無疑問的。」