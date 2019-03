美韓「同盟」演習今啟動！兵力減日程砍半　川普再轟軍演太貴

▲ 韓美聯合軍演「關鍵決斷」與「鷂鷹」正式走入歷史。圖為2016年舉行的關鍵決斷美韓聯合軍演。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國與南韓今(4日)起展開新一波「同盟」演習,取代「關鍵決斷」(Key Resolve)和「鷂鷹」(Foal Eagle)兩項大規模聯合軍演。事實上,美國總統川普始終對聯合軍演的成本抱持批評的態度,他更在當地3日發推文指出,軍演成本太高,且現階段減緩與北韓的緊張關係是件好事。

「早在我成為總統以前,我的立場就是如此」,川普周日下午提到,他不希望舉辦聯合軍演的原因,正是想要為美國節省數億美元的經費,且這筆費用從來沒有人能夠補償給美國。

▲ 新一波的「同盟」演習今起展開,將持續至12日,但會排除周末假日期間。(圖/達志影像/美聯社)

自2018年6月舉辦川金首會後,美韓大型聯合軍演已有多次被取消的紀錄。談及此次美韓大型軍演取消的決定,川普認為,「現在這個時間減緩與北韓的緊張關係是件好事。」

韓聯社報導,「同盟」演習與以往的「關鍵決斷」軍演相比,參與兵力大幅減少,演習日程砍半,並取消反擊訓練。一名不願透露姓名的軍方人員則提到,同盟演習旨在維持軍事方面的準備,以便應付來自各方可能潛在的威脅。

南韓國防部發言人崔賢洙(Choi Hyun-soo)表示,「即便演習時間縮減,但我們努力實現(演習)目標是毫無疑問的。」

The reason I do not want military drills with South Korea is to save hundreds of millions of dollars for the U.S. for which we are not reimbursed. That was my position long before I became President. Also, reducing tensions with North Korea at this time is a good thing!