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印度總理莫迪拚連任！　利用軍事行動展現魄力

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▲▼ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

▲ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

印度日前出動12架幻象2000對巴基斯坦喀什米爾境內的激進組織「穆罕默德軍」進行「手術刀攻擊2.0」空襲行動，造成印巴情勢緊張。美國權威期刊《外交政策》分析，由於印度國會大選即將到來，印巴情勢升高讓印度總理莫迪（Narendra Modi）展現領導力、魄力和操作民族主義的機會。

▲▼印度幻象2000。（圖／取自Indian Air Force臉書）

▲印度幻象2000。（圖／取自Indian Air Force臉書）

印度在2月26日出動12架幻象2000空襲巴基斯坦喀什米爾境內的激進組織「穆罕默德大軍」。但巴基斯坦也不甘示弱隨即派出「梟龍」戰機擊落印度的米格21，並俘虜一名印度飛官，但兩國關係仍極度緊繃。

根據《外交政策》報導，卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）南亞計畫主任維什納夫（Milan Vaishnav）指出，印巴衝突給了莫迪在國際舞台上展現實力的機會，也讓莫迪和執政的印度人民黨（BJP）獲得明顯優勢，「這場危機讓莫迪能一次展現魄力、決定性的領導力和民族主義」。

▲▼巴基斯坦空軍第26中隊的JF-17「梟龍」戰機，在印巴空戰擊落2架印軍米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲巴基斯坦空軍第26中隊的JF-17「梟龍」戰機，在印巴空戰擊落2架印軍米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

印度外交部秘書長戈赫海勒（Shri Vijay Gokhale）在一份聲明中表示，「印度政府堅定採取一切必要措施來對抗恐怖主義威脅」。

與此同時巴基斯坦駐美國大使馬吉德可汗（Asad Majeed Khan）直言，莫迪企圖製造衝突取得在國內的政治聲望，這是一個非常嚴重的情況，任何一個升高情勢的動作都可能是危險的。同時他也敦促美國在緩和危機上可以有發揮更大的作用。

卡內基國際和平基金會高級研究員特利斯（Ashley Tellis）表示，空襲行動突顯了印度對巴基斯坦持續窩藏「穆罕默德軍」等恐怖組織的立場轉變，「印度人已經厭倦了成為巴基斯坦恐怖主義的出氣筒」。

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關鍵字：印度,巴基斯坦,莫迪,人民黨,穆罕默德軍

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