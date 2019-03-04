全球組網應用穩定推進　陸今年擬發射8至10枚北斗導航衛星

▲大陸計畫發射多枚北斗導航衛星。（圖／翻攝自中國航天科技集團網站）



大陸中心／綜合報導

中國衛星導航系統管理辦公室透露，2019年北斗衛星導航系統將繼續高密度全球組網，計畫發射8至10枚衛星，完成所有中地球軌道（MEO）衛星發射，進而完善全球系統星座布局，全面提升系統服務性能和用戶體驗。根據陸媒報導，自從2018年底北斗三號建成基本系統、開通全球服務以來，北斗系統在全球區域定位精度優於10公尺，在亞太區域定位精度優於5公尺，效能十分出色。

報導表示，北斗系統經過多年發展，已經形成完整的產業鏈，並在中國的交通、農業、公安、測繪等行業以及大眾領域實現規模化應用；今年將逐步加大與互聯網、大數據、人工智慧等新興技術的深度創新融合，不斷催生「北斗＋」融合應用新模式和新業態。

▼北斗衛星導航系統。（圖／翻攝自新華社，下同）



報導指出，中阿合作論壇的中國秘書處、阿拉伯國家聯盟秘書處、中國衛星導航系統管理辦公室以及阿拉伯資訊通信技術組織將在突尼西亞舉辦第二屆中阿北斗合作論壇，時間定在今年4月1至2日，旨在做強北斗導航論壇機制；中阿雙方將攜手探索國際合作交流的長效機制，並且促使機制成為兩國在衛星導航合作、推動北斗落地阿拉伯國家的重要平台。

報導引述中國衛星導航系統管理辦公室說法稱，中方始終認為中國的北斗就是世界的北斗，願意深化衛星導航國際合作，並與全球共享北斗系統建設的發展成果；該系統已在印尼的土地確權（Authentic Right）、在烏干達的國土測繪、在馬爾地夫的海上打樁、在泰國的倉儲物流等領域得到廣泛應用。

報導提到，中國將於2020年全面完成北斗三號全球系統建設，還將在2035年建成以北斗系統為核心、能夠更廣泛以及融合更多智慧的綜合定位導航授時（PNT）體系，屆時北斗系統將以更強的功能、更優的性能造福全球人類。