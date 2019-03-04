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巴基斯坦有北京當靠山！　印度擁1兆國防預算　仍用「飛行棺材」對抗JF-17

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▲▼印度總理莫迪（左）與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（右）。（圖／CFP）

▲印度總理莫迪（左）與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（右）。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

印度與巴基斯坦自1999年第三次印巴戰爭後，就沒有再爆發任何激烈衝突，不過兩國也悄悄將軍事能力不斷升級。據調查，印度的軍事設備遠超過巴基斯坦，但數字並不能代表一切，印巴邊界的劃分固然是引發爭執的因素之一，但另一個隱憂則在印度東北方，與中國的交界處。

根據調查數據顯示，印度的國防預算約為640億美金（約台幣1兆9700億元），軍隊人數約為300萬，而巴基斯坦則是110億美金（約台幣3385億元），軍隊人數僅100萬。就數字上來說，印度應該是佔盡優勢，但他們卻無法將所有武力都集中在印巴邊界，格里菲斯亚洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員萊頓（Peter Layton）點出關鍵原因，「印度的戰略問題正在是其重要性，印度不得不將其武力拆分，將部分軍力留守東北部，防止中國入侵。」

1962年印度曾經與中國在邊界發生過戰爭，期間不斷有小規模的衝突傳出，最近一次是2017年在中國洞郎（Donglang），印度稱為都克欄（Doklam）的邊境高地，因擴建鐵路問題引發衝突。而中國與巴基斯坦，則是透過密切的軍事交流來保持關係，根據華盛頓布魯金斯學會數據，中國是巴基斯坦最大的軍火進口商，該國有40%的武器進口是來自中國。

▲▼巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

▲巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

雖然印度的國防預算是巴國的6倍之多，也願意砸錢投資更多軍事武器、開發新的軍事技術，但常因美國和英國等主要供應商的嚴格出口管制，而陷入困境，國內也缺乏武器製造的基礎。與此同時，巴基斯坦正在與中國合作研發梟龍戰機（JF-17），這也是巴國首次擁有自己的軍事生產線。

部分外媒認為，梟龍戰機（JF-17）是2月27日擊落印度戰機的其中一架，而此時印度用的還是1960年代服役至今的噴測機米格-21。亞太外交學院訪問學者穆特瓦尼（Nishank Motwani）更直言，米格-21的高事故率，早讓印度飛行員稱它為「飛行棺材」，這也說明印度的國防預算有很大一部分是用來維護現有軍備，現代化資金僅占14%。

▼列裝印度空軍的米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲▼列裝印度空軍的米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）

ET快訊
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關鍵字：印度,巴基斯坦,印巴衝突,軍武,國際軍武

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