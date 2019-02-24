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社會 社會焦點 保障人權

龍山寺內女香客狠咬保全　不滿「移動」供品被勸離

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▲▼農曆春節民眾走春,大年初一,寺廟參拜,萬華龍山寺。（圖／記者季相儒攝）

▲因為擅自移動龍山寺內供桌上的供品，戴姓婦人被保全勸離，卻對保全狠狠咬了一口。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市知名龍山寺香火鼎盛，卻發生多次香客隨意「取用」供桌供品狀況，讓保全員特別緊盯。一名戴姓婦人經常出沒龍山寺，未經同意便移動甚至拿取供品，早被列為關注對象。日前戴婦再度出現，又恣意移動供品，保全上前勸離「請」她離開寺內，卻被狠一口，決定對戴婦提告傷害。台北地方法院判決戴婦拘役30天，得易科罰金。

根據保全人員的說法，戴婦經常出沒龍山寺，卻是隨意移動其他香客擺放在供桌上的供品，甚至「取用」，造成寺內相當大困擾，曾多次勸離戴婦，但都沒用。

日前，戴婦又出現在龍山寺內移動供品，拿抹布擦拭供桌。怕造成其他香客不滿，林姓保全上前勸離。戴婦不理睬，欲繼續在寺內晃蕩，林男見狀阻擋其去路，雙方發生肢體碰觸。

但戴婦還是不肯離去，林男通報其他2名保全前來支援，雙方僵持不下，戴婦卻突然狠咬了林男一口，造成林男左上臂挫傷加瘀腫，對戴婦提告傷害。

審理時，戴婦雖承認咬人，但強調是林男等人先動手打了她，出於正當防衛才會「出口」。不過從檢警調閱的監視器畫面看來，勸離戴婦過程中，僅林男於一開始，徒手推擠了戴婦的肩膀，其餘時候皆未有肢體接觸。

林男等人表示，按寺內規定，若有香客私自移動其他香客物品，保全員均有責任進行勸阻，戴婦因非第一次在寺內晃蕩，並擅自移動、取用香客的供品，才會特別注意，並確認戴婦離開寺內，與戴婦並無私人恩怨。

法官認為，戴婦不思理性方式解決紛爭，只因一時氣憤便傷害他人，實屬不該，而戴婦所言遭到毆打部分，監視畫面無從證實，因此不採納其說法。考量戴婦並無前科，及其家庭、生活狀況，因未與林男達成和解，判處拘役30天，得易科罰金，全案可上訴。

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