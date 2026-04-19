嘉義眷村協會二週年　力挺藍白合接班人張啓楷

▲嘉義市眷村文化發展協會二週年大會 傳承眷村精神、力挺藍白合張啓楷接棒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市眷村文化發展協會今（19）日隆重舉行第二次會員大會。現場貴賓雲集，包含國民黨副主席季麟連、市議會議長陳姿妏、眷村文化發展協會總會長趙怡博士、總顧問陳鎮湘上將及多位市議員出席，共同見證協會成立兩週年的重要時刻。在全國政局升溫之際，嘉義市被視為「藍白合」指標城市，使本次大會更具時代意義。

總會長趙怡博士致詞指出，嘉義市在黃敏惠市長 17 年經營下，已成為宜居友善的城市，這份福氣應由優秀的藍白合市長參選人張啓楷接手續延。國民黨副主席季麟連亦強調，嘉義市是藍白合作的關鍵示範區，呼籲支持者在關鍵時刻展現團結，守護中華文化價值。

總顧問陳鎮湘上將語氣激昂，強調眷村核心價值在於認同中華文化、反對台獨，絕不讓「抗中保台」分化團結。市長參選人張啓楷則感謝議員與地方支持，承諾將致力推動兩岸和平，讓下一代平安，並高呼「藍白一定要贏」，帶領台灣走和平道路。

理事長蒲維晨表示，眷村文化是現在進行式，面對年底選戰，眷村子弟絕不缺席，將延續先輩精神，守護社會穩定。大會除會務報告，亦安排文化交流活動，旨在深化年輕世代對眷村歷史的認識。協會最後呼籲，將持續站穩立場，凝聚穩定力量，與市民共同守護嘉義未來。