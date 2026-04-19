台東電音派對登場　海內外樂迷湧入帶動觀光熱潮

▲森林公園化身電音舞台。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導）

2026 MONSTER E-TIYALAND台東電音派對18日晚間於台東森林公園登場，吸引來自全國及海外樂迷齊聚參與。活動規劃長達八小時不間斷的音樂演出，結合國際級DJ與多元舞台設計，為春季觀光注入動能，也展現台東打造大型音樂活動品牌的成果。

台東縣政府表示，本次電音派對邀集多組國內外知名DJ與表演團體輪番演出，包括荷蘭電音雙人組SICK INDIVIDUALS、韓國DJ日進大師，以及多位人氣DJ與舞團登台，透過多元音樂風格與現場互動，帶動整體活動氣氛。R&B歌手J.Sheon也首度參與演出，融合不同音樂元素，為電音舞台增添跨界特色。

活動過程中，縣長饒慶鈴亦以神秘嘉賓身分登台參與演出，結合在地舞蹈團隊呈現創意表演，為活動增添亮點。壓軸煙火秀在音樂節奏與燈光效果交織下登場，為整場活動畫下句點。

縣府指出，電音派對自舉辦以來已邁入第六年，逐步建立台東「CHILL & HIGH」的城市品牌形象，吸引年輕族群與國際旅客參與，並有效帶動住宿、餐飲及商圈人潮，展現大型活動對地方觀光與產業發展的效益。

除音樂演出外，活動現場亦規劃多元體驗內容，包括美食市集及互動遊戲，提供民眾多樣化參與方式，營造輕鬆且具特色的活動氛圍。

台東縣政府表示，未來將持續結合音樂、文化與觀光資源，推動具國際能見度的活動，吸引更多旅客走訪台東，體驗在地魅力與城市活力。